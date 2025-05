Sangre, sudor y épica del valenciano Blanes en la legendaria carrera de Zegama

El corredor valenciano Andreu Blanes logró el segundo puesto en Zegama, la legendaria carrera del País Vasco y una de las conocidas mundialmente por el ambiente extraordinario de público que la rodea. El atleta alicantino lo vivió de primera mano en una prueba con altibajos que redondeó con una remontada que le permitió acabar en segunda posición (3:50.53), a siete minutos y 25 minutos del vencedor, el marroquí Elhousine Elazzaoui, que ya había sido segundo, detrás de Kilian Jornet, un par de veces. Su paisano Antonio Martínez entró séptimo y la también alicantina Rosa Lara finalizó cuarta, a 42 segundos del podio en la carrera ganada por Sara Alonso.

La carrera de Blanes tuvo su épica. El atleta de Onil, que se ha centrado en el trail running después de estar varios años compitiendo en los 3.000 metros obstáculos y que tuvo un gran debut en maratón, en Valencia, en diciembre, cruzó la meta con la cara ensangrentada. “Me he caído dos veces porque iba muy justo muscularmente. En la segunda me he comido una piedra porque ya no tenía reflejos”.

El famoso pasillo

Pero también hubo momentos de subidón, como al principio de la famosa subida al Aizkorri, la zona con más aficionados y donde forman un pasillo muy estrecho para animar a los corredores que pasan. “Ha sido una de las experiencias más bestias de mi vida. Mi hermana me había dicho que no levantara los brazos al ver a la gente porque así se pierde energía, pero no he podido aguantarme”, explicó.

Blanes realizó una gran preparación, aunque llegó a la línea de salida con algunas dudas por culpa de una bacteria que afectó a la recta final de su entrenamiento. El atleta de Hoka viajó dos veces a Zegama. La primera para conocer el recorrido y la segunda para hacer unos tests que permitieran valorar sus posibilidades en la carrera de este domingo.

El de Onil se escapó nada más empezar en un tramo llano donde su capacidad para correr le otorgaba una ventaja.

“Luego he subido a mi ritmito y pensaba que me iban a coger, pero que yo podía recuperar después en un terreno más favorable. Pero no me cogían y cuando han llegado las cuestas más empinadas he decidido subir con calma. Me han pasado Elazzaoui y Daniel Pattis. No me sacaban mucho arriba, pero en la cresta he visto que muscularmente no iba muy allá y quedaba mucho por delante. Encima he sufrido la primera caída. En un avituallamiento en el que estaban Natalia, mi novia, y Luismi Martín Berlanas, mi entrenador, me han dicho que el italiano me llevaba solo medio minuto, que podía darle caza. Entonces ha sido cuando me he caído y me he dado un golpe fuerte en las costillas. Luego, encima, me he torcido el tobillo, pero el italiano debía ir peor que yo porque le he pasado y he dado todo lo que tenía hasta la meta”.

El recuerdo de Sierre Zinal

La celebración fue a lo grande. Andreu Blanes sabía de la importancia de este resultado, el más importante que consigue en el trail después de su triunfo en Sierre Zinal hace tres años. Además pudo vivir una experiencia inolvidable. “Ha sido como correr el Tour de Francia. Había una barbaridad de gente por todo el recorrido y no paraban de gritar. Me pitaban los oídos”, contó el atleta de Onil que se reencontró en una carrera con su gran amigo Antonio Martínez, con quien compitió en pruebas de orientación hasta 2018, cuando tomaron nuevos caminos deportivos.