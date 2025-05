El Barça trama la sucesión en la portería: Ter Stegen, Szczesny y Joan García

A Ter Stegen lo fichó Zubizarreta hace más de una década. Fue una ganga. Apenas 12 millones le costó al Barça. Tenía una misión casi imposible. Ocupar la casa que dejó vacía Víctor Valdés, un desafío casi inalcanzable. Pero el alemán, un desconocido en su momento, se salió con la suya siendo, además, el último portero que ganó una Champions con el Barça en el 2015.

Ahora, el club se prepara para la sucesión en la portería, un asunto que puede abordarse a corto plazo (este mismo verano) o dilatarlo un año manteniendo la cohabitación entre Ter Stegen y Szczesny, mientras se busca salida a Iñaki Peña, aunque le queda un año de contrato.

Se adivina, por lo tanto, un cambio de guardián con Deco, el director deportivo, activando una decisión estratégica en la que Joan García, el meta del Espanyol (24 años), es el gran candidato. Pero también aparecen otros nombres, como el de Verbruggen, el joven del Brighton (22 años), titular indiscutible para Koeman con los Países Bajos. Y emerge la solución de Marcus Rashford, a quien el United no quiere y lo tuvo cedido desde enero en el Aston Villa.

Tiene oferta de renovación por dos años (uno más uno) y aunque aún no ha contestado oficialmente ya se plantea seguir en Barcelona. Pendiente, eso sí, de la decisión que adopte con su familia, a la que sacó en octubre de la soleada y tranquila Marbella donde estaba jugando a golf.

Es una oportunidad de mercado. Por su calidad (el portero, con 145 paradas, el que más ha hecho en esta Liga), por su edad (24 años) y por su precio (la cláusula de rescisión está fijada en 25 millones de euros). Joan García ha salvado al Espanyol con sus actuaciones prodigiosas, elevando su nivel de manera espectacular, con apenas temporada y media en la elite.

Lleva solo 41 partidos en Primera División y el meta de Sallent -empezó en su pueblo natal antes de ir al Manresa, luego a la DAMM y después al Espanyol, ya con 15 años- se ha convertido en uno de los grandes objetivos del mercado de fichajes. No solo para el Barça sino para clubs de la Premier (City, Newcastle, Bournemouth) o incluso de la Liga: Madrid y Atlético deben preparar también la sucesión de Courtois y Oblak, respectivamente.

"Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Sí que es verdad que están saliendo muchas cosas, de muchos equipos, pero yo de momento estoy muy tranquilo", ha reiterado Joan Garcia, quien ha dicho que "hay cosas que no depender de mí, pero voy a buscar lo mejor para mí".

De momento, sigue siendo el portero del Espanyol. "Si llega alguna oferta al club que le parezca bien y a mí también me parece bien, pues se hablará. No tengo una fecha para decidir", ha comentado Joan García, insistiendo en que "depende de muchos factores porque no es una decisión que sea solo mía. Estoy tranquilo y ya hablaré con la gente que tenga que hablar todas las opciones y luego decidiré":