El Puig B tanca com a líder la primera fase del Parelles de frontó

La novena i penúltima jornada de la fase regular del 38è Campionat Autonòmic Parelles de frontó Trofeu Diputació de València 2025 deixa als quatre primers matemàticament classificats per a semifinals. Bvalve El Puig B va donar un colp d’autoritat el cap de setmana passat després de vèncer al que era el segon, el Racó La Pobla per 27 a 41 a casa dels poblans. A més a més, aquest dimecres l’equip B puigenc disputà l’última partida de la fase regular, en aquest cas contra Quart de Poblet, amb triomf per als de l’Horta Nord per 41-33.

D’aquesta manera, El Puig B se situa amb 25 punts, seguit de Quart de Poblet, amb 20, i Racó la Pobla de Vallbona, amb 18. Els del Camp de Túria podrien acabar com a segons si guanyen la seua partida davant el CPV Almenara.

El quart en discòrdia és Bvalve El Puig A, que fins el moment té 13 punts. L’última partida la jugaran a casa del CPV Almussafes. n