El secreto mejor guardado de Paula Badosa: "Lo tengo escrito en la raqueta"

Pese a la fiebre y al malestar con el que Paula Badosa afrontó su segundo compromiso en Roland Garros, la tenista española sigue adelante en el segundo Grand Slam de la temporada, donde se las verá este próximo sábado ante la australiana Daria Kasatkina, un nuevo duelo de gran altura ante una de las cabezas de serie del torneo.

Tras celebrar como pocas veces la hemos visto, con gritos de rabia y de alivio, Badosa atendió a la prensa en la rueda de prensa posterior, donde volvió a recalcar que pese a sentirse mucho mejor de lo esperado, tanto a nivel físico como a nivel de tenis, no tiene expectativa alguna en París tras la larga inactividad a la que la obligó la nueva lesión de espalda.

"En Wimbledon o en el US Open seguro que será distinto pero aquí ya lo dije que voy con cero expectativas" afirmó la española, que explicó que la fiebre fue algo que sucedió la misma mañana y que la dejó sin energía por momentos.

Sobre el partido ante Ruse, la española afirmó que no podía tenerlo en cuenta por el nivel de tenis, porque lo sacó más por carácter que no por juego, sufriendo y sabiendo estar en pista en los peores momentos. Sobre ello, desveló un secreto que tiene siempre en pista para ayudarla en dichas situaciones.

"Tengo frases en mis raquetas que me dan aire. Es todo muy mental y me intento agarrar a lo poco que puedo" desveló Badosa, que explicó que esas frases están escritas en el mango de su raqueta y que cambian a cada partido. "Cada dia me lo cambian porque soy una chica que se cansa rápido de las cosas. Soy de jugar con el corazón" explicó.

Unas frases que la ayudaron a buen seguro para superar y remontar su partido de segunda ronda y que le intentaran llevar hasta los octavos de final. "Rendirse no es una opción por ejemplo, muchas así" desveló sobre el contenido de las frases, que explicó que las lee en todo momento y sobre todo en los momentos de más tensión del encuentro.