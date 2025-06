Otro ‘robo’ priva al Torrent del sueño de subir a Primera RFEF

Las decisiones arbitrales dejan al Torrent CF sin cumplir el sueño de esta temporada, subir a Primera RFEF. Un gol precedido de un penalti en la ida y un gol en fuera de juego en la vuelta privan a los valencianos del ascenso.

Un ambiente festivo y digno del partido que se estaba por disputa. Más de 250 aficionados del Torrent CF viajaban hasta Talavera de la Reina para apoyar a su equipo en un día muy importante. La afición del taronja sabían que el apoyo moral y ser el número 12 para su club, en un encuentro que no iba a ser fácil, sería la clave para hacer sentir en casa a sus jugadores.

Pese a que el estadio municipal de El Prado estaba repleto de talaveranos, de hecho el aforo era completo, los desplazados desde Torrent se hicieron notar, aunque no era fácil. Cánticos como “a por ellos” o “sí se puede” no paraban de sonar desde antes que comenzará el partido.

Un encuentro que comenzaba a ser complicado desde el calentamiento para los valencianos. Lo sucedido en la localidad torrentina entre los aficionados y el banquillo visitante, este domingo iba a jugar en su contra y así fue. Los altercados entre un pequeño sector de la grada del Talavera y el portero del Torrent se iniciaban en el calentamiento.

Desde el CF Talavera quisieron tener un detalle con los valencianos y guardaron un minuto de silencio por las víctimas de la DANA de octubre, que dejo más de 200 muertos.

Ambos conjuntos sabían lo que se jugaban en partido en el que no había marcha atrás ni capacidad de reacción. El resultado de la ida 1-1 beneficiaba a los locales, que habían quedado terceros en su liga y un empate les daba el pase directo. Por eso, el equipo taronja salió con todo al igual que los talaveranos, quienes comenzaron el encuentro con más posesión y ocasiones de gol.

En una primera parte que el buen juego y las llegadas fueron escasas, las faltas y las intervenciones arbitrales fueron de lo más sonado. Hubo gritos contra de “fuera” para el colegiado de los aficionados locales. De las ocasiones más destacadas del Torrent fue un remate en el minuto 19 de Uri, que no llegó a nada. En cambio, la ocasión más clara y que podría haber abierto el marcador la tuvo en sus botas el talaverano Nahuel, quien en el minuto 37 se escapaba solo ante el portero para luego fallar el disparo e irse desviado.

Los visitantes le habían tomado las medidas a los castellanomanchegos, en los minutos finales, tras la pausa de hidratación y las sensaciones al descanso eran que los taronja podría llegar a portería y conseguir ese ansiado ascenso a Primera RFEF.

El Talavera mejoró en el segundo acto

La segunda mitad parece que sirvió para despertar a los talaveranos, quienes no habían jugado a nada durante los primeros 45 minutos. La presión alta hizo que la primera ocasión no tardará en llegar. En el minuto 56 el ‘9’ del Talavera controlaba con el pecho y voleaba, pero que no llegaba a entrar. Esta sería la primera de un constante ahogamiento al Torrent, que supo aguantar y tuvo suerte con la mala puntería de los locales.

Otra vez el equipo castellanomanchego volvía a tener una ocasión clara en el 59’ tras un pase otra vez del ‘9’ que remataba José Cambra y realizaba una buena parada el torrentino Pablo. El taronja estaba sufriendo en los primeros 20 minutos, pero la afición no los dejó solos en ningún momento con cánticos y aplausos.

Tras la pausa de hidratación las revoluciones del partido bajaban durante unos minutos y el Torrent pudo respirar. Aunque las ocasiones no paraban de estar en las botas de los de Talavera, con otra disparó desde fuera del área de Isaiah Navarro, que se iba rozando el palo en el minuto 80.

En los minutos finales los aficionados del taronja con gritos de “sí se puede” animaba a su equipo para afrontar la prórroga tras el 0-0 de los primeros 90 minutos.

Como iba siendo tendencia en la segunda mitad el Torrent, que estaba disputando unos buenos minutos, seguía sufriendo y así llegaba el primero del partido del Talavera, en fuera de juego. Un saque de banda que iba directo al área pequeña tras varios rechaces, entre ellos uno del jugador del Talavera, que estaba por detrás del portero, era el que daba el pase de gol a Luis Sánchez, que remataba de cabeza. Otro gol que sube al marcador tras una acción irregular como en la ida.

Los taronja lucharon hasta el último minuto, pero no pudieron hacer frente a otro partido que se les iba por las decisiones arbitrales. La tensión del partido, el cansancio y la poca reacción tras encajar el primer gol jugaban una mala pasada a los visitantes que veían como subía el segundo al marcador en el minuto 120 tras una jugada por la izquierda Arauz, que recortaba y disparaba al palo derecho para anotar el 2-0.

En los minutos finales el juego brilló por su ausencia y las rencillas entre los jugadores fueron las protagonistas finales. Aquí acaba el sueño del Torrent, que ha luchado hasta el final.

Ficha técnica:

2 – CF Talavera: Joel, Manolo Molina, Álvaro López, Pitu (Tass, min 86), Álvaro Sánchez (Rubén Solano, min 110), Edu Gallardo (Luis, min 90), Nahuel Arroyo (Carlos Arauz, min 68), Isaiah Navarro, José Cambra, Fran Rodríguez, Manu Farrando

0 – Torrent: Pablo G, Ivi Martínez, Ran, Quim (Marcos, min 75), Adri, Mati, Christian (Juanma, min 95), Uri, Jacobo (Abraham, min 95), A.Lois, Acevedo (Steven, min 86).

Goles: 1-0, Luis Sánchez, min. 114. 2-0, Arauz, min.120.

Incidencias: El árbitro fue Juan Francisco Roca Robles.