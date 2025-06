El Valencia BC acelera para atar a Montero

El Valencia Basket trabaja a fondo para retener a Jean Montero en el equipo para la próxima temporada. El dominicano tiene contrato hasta 2027, pero su cláusula de un millón de euros es accesible para los grandes clubes de Europa. Sus exhibiciones y récords en la recta final de este curso lo tienen en el escaparate y la entidad taronja se ve obligada a mover ficha. Seguir contando con él como piedra angular es prioritario.

Tal y como avanza el periodista Donatas Urbonas en BasketNews, las negociaciones van bien encaminadas hacia un acuerdo que garantice al Valencia Basket seguir contando con el exterior. Una subida de la cláusula y una mejora contractual que cumpla las pretensiones del jugador asegurarían su continuidad para el año del estreno del Roig Arena. Actualmente ya percibe un sueldo importante con el contrato que firmó hace un año, pero su cotización ha subido considerablemente.

Según ha podido saber SUPER, la mejora contractual no está cerrada pero en el club hay optimismo al respecto y se percibe que la propuesta no desagrada a Montero. Si bien tradicionalmente la entidad valenciana solía esperar a verano para los principales movimientos, en los últimos tiempos ha trabajado en los proyectos de las siguientes temporadas antes de terminar el año en curso.

Para poder abordar ya esta operación tan importante ha sido clave tener garantizada la presencia en la próxima Euroliga tras la aprobación de la ampliación a veinte equipos en la última reunión del Board. El dominicano ya es un jugador del primer escalón europeo y habría sido imposible contar con él en Eurocup o BCL.

En busca de estabilidad

Atarse a un proyecto conocido sería algo nuevo en la carrera de Jean Montero, que durante su todavía corta carrera ha cambiado muchas veces de aires. Durante sus cinco años en el Gran Canaria pasó por la liga Overtime Elite en Estados Unidos y salió cedido al Real Betis y el MoraBanc Andorra. Antes de su fichaje por el Valencia Basket, eso sí, habló abiertamente de su interés en el club y la ciudad en una entrevista con Manuel Reyes en Marega Deportes: «València es una ciudad a la que vas y te sientes bien, pensaba que ahí se debe vivir heavy y siempre le decía a mi agente, desde que lo conocí en diciembre 2022, de si habría oportunidad de jugar en el Valencia BC algún día, siempre planteamos este plan y siempre lo tuvimos ahí. Yo diría que el clima es muy bueno y siempre como que hacía sol y eso es lo más importante, está bonito, se vive bien, paella...».

Ahora el de Santo Domingo ve en el Valencia Basket un buen escenario para tener continuidad y dar el salto a la Euroliga de la mano de un club, un entrenador y unos compañeros a los que ya lo conoce. Además, en el equipo taronja es el buque insignia, mientras que en otros proyectos tendría que compartir su protagonismo con otras estrellas del baloncesto europeo. Estos argumentos acercan su continuidad a pesar de que haya otros clubes que puedan poner más dinero sobre la mesa.

La NBA en el horizonte

El destino final del jugador a medio plazo, en todo caso, no está en Europa sino en la NBA. La idea de Montero es dar el salto a la liga estadounidense una vez haya podido mostrarse al mundo en la máxima competición europea.

El dominicano ya se presentó al Draft de 2022 cuando tenía 18 años y no fue elegido, por lo que tiene total libertad para negociar y vincularse con la franquicia que desee. De hecho, en la mencionada entrevista aseguró que durante la temporada pasada ya había recibido algunas llamadas desde el otro lado del Atlántico: «Utah, Washington y no sé si el otro fue San Antonio, pero hubo un tercer equipo con el que hablamos al final de la temporada regular, pero en ese momento no pensaba en eso».