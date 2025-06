Carlos Alcaraz, un prodigio ya solo por detrás de Nadal y Borg

Carlos Alcaraz levantó en París su quinto título de Grand Slam. El tenista de El Palmar superó a su gran rival generacional, Jannik Sinner, para defender su corona en Roland Garros y poner su nombre todavía más cerca de los grandes de la historia pese a sus 22 años.

Una edad a la que solo dos tenistas en toda la historia del tenis había sido capaz de sumar tantos títulos de Grand Slam como Alcaraz. Fueron Bjorn Borg, que consiguió su particular manita de grandes títulos con 29 días menos de edad, y Rafa Nadal, que lo hizo solo un día más joven. Un dato que sin duda deja en evidencia la grandeza del tenista español, que eso sí, lo ha conseguido con menos finales que ellos dos, porque para Alcaraz no hay final que no se gane.

Son ya cinco de cinco en torneos Grand Slam, algo que solo pudo conseguir Roger Federer, que acabó su pleno en siete, perdiendo la octava en 2006 ante Rafa Nadal en Roland Garros. A tan solo dos finales se queda de un nuevo récord Carlos Alcaraz, que deja a Sinner sin su cuarto título y lo aventaja ya en dos.

MIEMBRO DEL 'BIG 4'

Números que le meten en todas las estadísticas entre los nombres de los grandes de la historia. De la pasada y de la más reciente, con el famoso trío formada por Djokovic, Nadal y Federer todavía lejos en cuanto a números totales, pero siendo ya su principal perseguidor.

Alcaraz es el cuarto hombre del Siglo XXI con más coronas de Grand Slam, superando ya en dos a Andy Murray, el otro gran nombre de la era modera. Sin duda, el murciano demuestra día tras día que él también habría formado parte de la gran rivalidad de la historia del tenis.

Alcaraz celebra el triunfo / AP

Solo ha podido competir en máximas condiciones ante Djokovic, pero ha dejado ya más que patente, que es un digno sucesor de los hombres que cambiaron la historia del deporte rey de la raqueta.

Carlos Alcaraz Garfia. A sus 22 años sigue haciendo historia en el tenis. Pese a que muchos sigan si verle a la altura de los grandes, pese a que su manera no sea la que siempre se ha conocido y admirado, no se cansa de demostrar que su figura está ya entre los grandes de todos los tiempos.