El valencianista Tárrega rescata a la sub 21 (2-3)

Santi Denia confió en los ‘nanos’ del Valencia CF... y ellos le devolvieron la confianza siendo los máximos protagonistas de la victoria española sobre la bocina. César Tárrega se puso la capa de superhéroe para volar por encima de todos y marcar el gol del triunfo en una acción ‘made in Paterna’, porque todo nació de un córner lanzado por Javi Guerra que encontró la prolongación de Cristhian Mosquera en el primer palo. Entre los tres valencianistas cocinaron un gol que permite a España empezar con victoria su andadura en el Europeo Sub-21. Diego López, además, puso la asistencia del primer gol español.

España empezó como se esperaba, viviendo muy lejos de su portería, teniendo la situación bajo control y moviendo la pelota con calma, buscando huecos en la defensa eslovaca. Especialmente volcando el juego sobre un costado izquierdo en el que Diego López se erigía como principal protagonista de los primeros minutos, teniendo incluso la primera ocasión para intentar adelantar a los suyos, pero se topó con un acertado guardameta.

La insistencia tuvo premio y la Rojita se adelantó en una acción en la que participaron tres valencianistas, ya que la jugada empezó con un centro lateral de Javi Guerra que se envenenó y que César Tárrega estuvo cerca de convertir en gol, pero instantes más tardes el balón le cayó a Diego López, que asistió a Marc Pubill para que hiciese el primero entrando en carrera como un resorte. Golazo del canterano del Levante Unión Deportiva.

Aprovechó el equipo la euforia y el golpe al mentón de los anfitriones para hacerle el segundo en tiempo récord y encarrilar el triunfo. También a través de un centro desde la derecha, esta vez del sevillista Juanlu, que introdujo en la portería el hombre gol de España, Mateo Joseph, con un gran remate conforme le venía el esférico.

No cambió el guion español, que mantuvo la posesión de la pelota, aunque esta vez sí se encontró con una respuesta algo más rebelde por parte de Eslovaquia, que seguía sin inquietar a los de Santi Denia, pero estaba más encima en la presión y provocaba algún error de la Rojita en la circulación. Beñat Turrientes y Javi Guerra, no obstante, mantenían el balón bajo control, evitando cualquier conato de reacción por parte de los eslovacos, que no tuvieron su primera tímida ocasión hasta la media hora de juego en un centro lateral que animaba a los suyos. El equipo local intentó encontrar peligro por las bandas, pero Tárrega se mostraba imperial sacando del área un tenso centro lateral. Sin más sobresalto y con la situación perfectamente bajo control se llegó al final de la primera mitad.

Segunda parte

Salió fuerte Eslovaquia, que quería dar guerra ante su público. Lo hizo y de qué forma, con un envío en largo que no despejaba Cristhian Mosquera en primera instancia y que habilitaba al delantero rival para abrir al sector derecho, donde Hugo Bueno no era capaz de cerrar bien y Samuel Kopásek lo enviaba al fondo de las mallas para delirio de su gente, que abarrotaba las gradas y que empujaba a los suyos hacia el empate.

Estaba anestesiada la selección española y especialmente el recién incorporado Hugo Bueno, que cometía penalti. Suslov, la gran estrella local e internacional absoluto en casi 40 ocasiones, lo resolvía con un disparo duro que hizo inútil el hecho de que Iturbe acertase con el lado del envío para poner las tablas en el marcador.

España tenía que volver a aterrizar en el partido y crecer desde el control. Le costó, pero poco a poco volvió a ser protagonista sobre el verde, aunque hasta que no hizo el primer carrusel de cambios dando entrada a Moleiro, Roberto Fernández y Raúl Moro no fue capaz de traducirlo en ocasiones. Primero lo intentó el canario con un disparo raso y después Javi Guerra con una gran volea, pero en ambas ocasiones reaccionó providencial Belko con dos paradones. Eslovaquia, aprovechando el exceso de ímpetu español, volvió a adoptar un papel contragolpeador que obligó a Tárrega a emplearse a fondo para frenar dos transiciones

El reloj corría en contra de una España que trataba de jugar hacia los costados para encarar el área y ahí encontró situaciones de disparo de Guerra y Moleiro gracias a la profundidad de Raúl Moro. El que la sigue la consigue y la Rojita lo hizo... con un gol ‘fabricado’ en Paterna: Javi Guerra puso el córner, lo prolongó Mosquera y Tárrega le dio el triunfo a los de Santi Denia con un soberbio cabezazo.