Josep Puerto: "Son los favoritos, pero estamos preparados"

Al final se cruzarán con el campeón de la Liga Regular, el Real Madrid. ¿Es el peor rival?

Sí porque el Madrid es el Madrid y obviamente va a ser complicado. Al final creo que todos esperábamos que fuese el Madrid el rival en la final porque ha sido el ganador de la Liga Regular, son una plantilla muy top y era lo esperable. Ellos son los favoritos, pero estamos preparados. Vamos a luchar y a competir. Se lo podemos poner muy difícil.

Llegan con más descanso, pero Hezonja dice que es mejor afrontar la final sin haber parado de competir. ¿A quién le puede ir mejor?

Bueno, al final son dos o tres días más y no creo que haya mucha diferencia ni por su parte ni por la nuestra. No creo que sea algo decisivo para ninguno. Tenemos ganas de jugar ya, tenemos muchas ganas de estar ya en la pista

Al igual que hace 8 años, ¿el objetivo ha de ser volver al menos con un triunfo de Madrid?

Sí, sacar un partido en Madrid sería fundamental para nosotros pero al final nunca se sabe. Lo ideal sería ganarlo todo, pero siendo realistas, sacar un partido en Madrid nos ayudaría ya mucho.

Mismo rival y mismo factor pista en contra que la final que se ganó en la temporada 2016-17. Aunque ya había debutado con Pedro Martínez, no le pilló jugando en València. ¿Cómo la recuerda?

Recuerdo que estaba cedido, vine a ver un partido y había un ambiente en La Fonteta que me impactó. Me gustaría poder volver a vivir esto. No sé si porque era más joven o porque o vi desde fuera, pero recuerdo salir de La Fonteta impactado con el ambiente. Me gustaría repetirlo como jugador.

Como valenciano y capitán, la opción de ser campeones debe deponerle los pelos de punta…

Sí, la verdad es que bueno, aún no hemos jugador ni el primer partido de la final y no sé muy bien qué esperar, pero me gustaría que fuera como aquel recuerdo o incluso mejor. Tengo muchas ganas de descubrir el ambiente que va a haber. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de que empiece la final. La similitud que veo también es que la química de ese vestuario era muy buena y el ambiente de esta plantilla es inmejorable.

Para todos los jugadores va a ser su primera final de Liga, pero no sé si contar con un entrenador con la experiencia de Pedro les ayuda a llevar con cierta tranquilidad un desafío tan importante…

Nervios yo no noto porque al final, nuestro objetivo y sueño es ganar la Liga, pero también somos conscientes de que tenemos un rival que es muy complicado, que es el Real Madrid. Entonces, sabemos que va a ser difícil, pero tenemos a Pedro, que tiene una experiencia enorme. Toca confiar en el proceso que nos ha llevado hasta aquí y en lo que nos diga el entrenador.

¿Llegan en el mejor momento de la temporada física y mentalmente por lo visto tanto en los cuartos como en la semifinal?

Sí. En la Eurocup por ejemplo no llegamos en nuestro mejor nivel físico ni en nuestro mejor momento a la semifinal, pero ahora estamos en nuestro mejor momento tanto física como mentalmente y a nivel de confianza.

Imagino que habrán seguido la semifinal entre el Unicaja y el Real Madrid. ¿Qué es lo que más les preocupa del rival?

La clave va a ser cuántos minutos vamos a ser capaces de implementar nuestro ritmo, somos conscientes de que sería irreal pensar que vamos a jugar cada minuto a nuestro ritmo y a nuestro estilo, peor la clave creo que va a ser jugar el máximo de minutos posibles a nuestro ritmo. También tenemos que ser conscientes de que ellos nos lo van a poner muy difícil y habrá momentos en los que no vamos a estar cómodos y no vamos a encontrar nuestros tiros ni vamos a estar a gusto. Hay que estar preparados para esos momentos y hacer el mejor baloncesto que podamos en cada momento y hay que ir partido a partido.

¿Qué le supone como capitán y valenciano tener esta oportunidad de ganar la Liga en la temporada del adiós a la Fonteta?

Para mí es algo muy especial y ya no solo por el hecho de jugar la final, sino porque van a ser nuestros últimos momentos en La Fonteta, especialmente para mí, que me he criado aquí. Va a ser muy especial, espero jugar más finales en mi carrera, pero todo nació aquí en La Fonteta y no voy a jugar más aquí. Es un momento muy especial. Me gustaría hacer un llamamiento a los aficionados, no solo porque van a ser (nuestros) últimos partidos en la Fonteta, sino porque no se juegan finales cada dos por tres. Me gustaría decirles que nosotros vamos a ir a muerte y que disfruten porque jugar una final de la Liga Endesa es algo muy difícil. Para todo el que sea del club, poder vivir los últimos partidos de la Fonteta y que sea una final es un escenario inmejorable.