Un himno para la posteridad

«Tinc per a tu una promesa». Con esta declaración de intenciones empieza «La Promesa», el nuevo himno oficial del Valencia Basket. El club taronja presentó junto a La Fúmiga, grupo autor del tema, y Agència Bondó, responsable del videoclip, la melodía que espera representar a toda la familia taronja a partir de ahora. Àrtur Martínez, compositor y cantante de la obra, define como un «sueño» haber elaborado esta obra musical.

La letra es íntegramente en valenciano. «Una història d’amor, des de València al món, ser part de tu per a mi és un honor, t’estimaré en el fred i en la calor. Una família amb sort, taronja el meu color, sort de trobar-te, de portar-te, de per vida en el meu cor», reza el estribillo. Hasta cinco versiones tuvo que componer Àrtur hasta dar con la que, considera, estaba a la altura: «Hemos hablado desde el primer día que esto se tenía que cantar con una bufanda al aire y bien fuerte. Si no funcionaba así, ese no era el himno». Ya está disponible en redes sociales y, desde la medianoche, en Spotify. Además, La Fúmiga lo interpretará en directo el 29 de junio en el partido solidario de leyendas de despedida de La Fonteta. L’Alqueria del Basket estaba repleta de expectación por conocer los acordes que sonarán a partir de ahora en cada partido. Un grupo de aficionados y seguidores de La Fúmiga se dieron cita para ser los primeros en escuchar «La Promesa» y ver el videoclip. «Aquí hemos presentado jugadores con menos expectativa de la que despierta el himno», avisaba Enric Carbonell, director general del Valencia Basket. «Buscábamos un punto de encuentro que uniera a la afición con los jugadores, apelar a los sentimientos. Entiendo que ha sido un encargo muy complicado pero pretendíamos que los aficionados se sintieran orgullosos de la familia taronja», explicaba.

A continuación intervino Àrtur. «Lo que hemos buscado es que cualquier persona en La Fonteta y de aquí a cuatro días en el Roig Arena se sintiera identificada con cada una de las palabras y las frases, con eso hemos trabajado», expuso el autor. El cantante, además, reconoce que se siente muy identificado con los valores de la entidad: « Si había un club deportivo al que nos ligaríamos con los ojos cerrados era el Valencia Basket». Ahora, espera que toda la afición la entone a pleno pulmón. El artista también puso en valor la labor de la Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet, que ha hecho mucho más grandiosa la melodía al acompañar en la interpretación a los cantantes de La Fúmiga. n