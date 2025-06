Primer asalto a la liga

La hora de la verdad ya ha llegado y el Valencia Basket está ante la oportunidad de luchar por el que sería su segundo título de Liga Endesa. Y todo ante el mismo rival que hace ocho años y en idéntica circunstancia, ya que el factor pista vuelve a estar a favor del Real Madrid, tras ganar la Liga Regular.

De ahí que ganar al menos uno de los encuentros en el Movistar Arena sea una de las claves de la final, ya que permitiría volver a La Fonteta con opciones matemáticas de ser campeones en casa, en la que sería la mejor despedida del pabellón antes del traslado al Roig Arena.

El rival, sin embargo, es el más difícil posible, ya que el Real Madrid no ha fallado a su cita anual con el Playoff Final, al haberse clasificado para las últimas 13 finales con el sistema de competición habitual (con el paréntesis de la Fase Final Extraordinaria de 2020 que se jugó con un formato diferente). Y lo hace después de haber sido líder de la Fase Regular con una racha que cortó el pasado lunes de 26 victorias consecutivas en competición nacional. Y contando con el factor cancha a favor en una pista en la que no pierde en Liga Endesa desde marzo de 2024. Un dato que destacó ayer Pedro Martínez durante la presentación de la final en Madrid. «Estamos muy contentos e ilusionados de estar aquí, sabemos que estamos ante una muy buena oportunidad, pero al mismo tiempo, el Madrid ha sido el mejor equipo en la Liga Regular. Se han ganado el factor pista, no pierden desde ni se sabe cuándo, pero venimos en un buen momento de confianza y con mucha ilusión para intentar dar la sorpresa».

A ello añadió el técnico que «ellos tienen más experiencia, pero jugamos sin pensar demasiado, nos lo creemos todo y estoy contento de la mentalidad de los jugadores, que ha sido muy competitiva durante todo el año. Esperamos tener un buen momento y ese punto de suerte que también hace falta».

Jean Montero, por su parte, se muestra ambicioso a pesar de la diferencia de experiencia en finales entre ambos equipos. «Es importante seguir compitiendo y disfrutar, no sucede todos los años, hay que salir concentrados y competir. Cuando el balón sube al aire todo depende del tipo de concentración que tengas, el cansancio da igual, se hace un reset y se sale con la mentalidad ganadora. La experiencia no se improvisa, te da ese extra pero estamos en el mismo escenario y tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia».