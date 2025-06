El empate en la final se escapa con crueldad y polémica en la prórroga

El Valencia Basket cayó con crueldad y polémica en el segundo partido de la final de la Liga Endesa (102-96). Los taronja llegaron a disponer de nueve puntos de ventaja en el último cuarto de un partido bonito entre dos estilos diferentes. El Real Madrid hizo mucho daño en la pintura y el equipo de Pedro Martínez recuperó su alegría ofensiva y su acierto en el triple. No fueron suficientes los 21 puntos de un Jean Montero que volvió a mostrar su mejor versión. Facundo Campazzo lideró a los blancos y fue un Llull que estaba teniendo un muy mal partido el que forzó la prórroga con su única canasta a falta de ocho segundos. Ayudaron algunas decisiones arbitrales controvertidas previas en el último cuarto, como un tapón ilegal de Tavares a Montero que no fue señalado como canasta. En el tiempo extra los blancos llegaron mejor físicamente y a base de rebotes y triples dejaron sin opciones al cuadro visitante. Ya no hay margen de error y solo vale ganar los tres partidos que restan para soñar con el título.

El arranque del partido no fue nada bueno. Abrió camino el Real Madrid con cinco puntos de Abalde y cuatro de Hezonja, únicamente interrumpidos por una canasta de Nate Reuvers. La defensa blanca era eficaz, tanto a la hora de anular a Jean Montero como a la de forzar que los lanzamientos de tres puntos fueran errados. No entró el primer triple hasta que el dominicano encontró el aro después de cuatro minutos y medio. Pero los problemas se acumulaban con las primeras apariciones de Edy Tavares bajo el aro con sus cuatro primeros puntos y la carga de faltas, llegando muy pronto al bonus y teniendo que sentarse Reuvers al cometer la segunda. Con un marcador de 13-5 se vio obligado Pedro Martínez a pedir tiempo muerto en el ecuador del primer cuarto.

No era la mejor forma de volver a la pista el triple que anotó Campazzo, pero los lanzamientos del Valencia Basket iban a empezar a entrar. Primero fue Sestina en una acción muy rápida y después le emuló Costello, ambos desde posiciones frontales. El siguiente corrió a cargo de Jovic y el cuarto consecutivo por parte de Xabi López-Arostegui fue la gota que colmó el vaso para obligar a Chus Mateo a parar el partido con un marcador de 17-19 que suponía la primera ventaja taronja. El tiempo muerto no cambió la dinámica positiva de los de Pedro Martínez, que encontraron en XLA a sus muñecas más calientes. Su segundo triple tras una pérdida completó un parcial de 1-17 y el tercero puso el definitivo 22-25 para cerrar el primer periodo.

El segundo cuarto empezó con un intercambio de triples entre Montero y Feliz. El exterior del Valencia Basket asistía posteriormente a López Arostegui para incrementar la ventaja. El Madrid se agarraba a su físico interior con buenas aportaciones de Bruno Fernando, pero Brancou Badio tuvo la respuesta perfecta con sus tres primeros puntos. Los taronja estaban encontrando su velocidad y empezaban a bailar al ritmo que le gusta a Pedro Martínez. Un tiro de media distancia de Pradilla y un triple valiente de Chris Jones en una acción a la contra pusieron una ventaja máxima de nueve puntos (29-38).

Pero con el Madrid nunca hay que confiarse. Entre Garuba y Campazzo recortaron las distancias y Musa puso a los blancos a uno con cuatro puntos consecutivos. Respondió Costello con un buen Palmeo tras un triple errado por Sestina y después vino un intercambio de penetraciones vertiginosas a cargo de Feliz y Jones. Pese a ello, el ataque visitante estaba perdiendo algo de fluidez y apareció al rescate Montero con un gran 2+1. Quien se creció justo a tiempo fue Mario Hezonja, aportando los cinco últimos puntos y dando la ventaja a los suyos en el descanso (48-45).

No era el mejor presagio reanudar el juego con una canasta de Ndiaye asistida por Tavares, pero justo después llegó la tercera personal del caboverdiano en lo que fue un 2+1 de Montero. Un triple de Reuvers ponía a los taronja por delante, pero daba la réplica Abalde. El intercambio de golpes empezó a ser constante: entraba a canasta Badio, anotaba Ndiaye desde media distancia, culminaba Chris Jones un contraataque y Abalde dejaba incompleta una jugada de 2+1 al fallar el tiro adicional.

Marchaba por delante el Madrid hasta que los taronja encadenaron un tapón de Jovic a Campazzo y las canastas de Jones y Soriano. La respuesta la dieron Hezonja, tras rebote ofensivo blanco, y Musa. Las mejores armas del Valencia Basket seguían estando en el tiro de tres, a cargo de Jovic y Costello. Los de Chus Mateo se encomendaban al juego interior, con Bruno Fernando como hombre clave en los últimos minutos de un tercer cuarto que acabó con ventaja local por la mínima (69-68).

En el inicio del último cuarto los interiores taronja demostraron que también están a la altura. Los dos primeros puntos fueron de Pradilla y a continuación apareció Reuvers con tres anotaciones consecutivas en la pintura que obligaron a Chus Mateo a pedir tiempo muerto por la amenaza taronja de pisar el acelerador (71-76). En la reanudación los puntos volvieron a llegar desde el exterior con los triples de Montero y Costello que recuperaban la máxima ventaja de nueve puntos. Tavares salía al rescate con un palmeo balsámico para los locales.

Conforme fue avanzando el tiempo el Madrid se apuntó al festival de triples. Del de Campazzo al de Montero. Del de Feliz al de Costello, con una sucesión de faltas y pérdidas en medio. Y de ahí a otro tiempo muerto local con un marcador de 81-88 a tres minutos y medio del final. Facu Campazzo se echó el equipo a la espalda encadenando dos tiros libres, una canasta mientras se caía y una penetración para alcanzar los 18 puntos. A continuación hubo tiempo para la polémica, con un claro 3+1 de Badio en el que el trío arbitral abajo la personal y mantuvo así tras la revisión pedida por Pedro Martínez, que acumulaba un importante enfado con las decisiones arbitrales y la permisividad en los contactos. Tras ello, Tavares se hizo fuerte en defensa forzando un campo atrás y protagonizó una nueva acción polémica taponando una entrada a canasta de Montero cuando el balón bajaba.

El partido entraba en el último minuto con un punto de ventaja para el Valencia Basket (87-88). Falló de tres Hezonja y cuando la posesión taronja estaba a punto de agotarse Xabi López-Arostegui fue objeto de una falta de Feliz. El vasco falló el primer tiro libre y metió el segundo para elevar a dos la ventaja a falta de 31 segundos. ¿Y quién apareció? Después de una tarde que estaba siendo para olvidar, Sergio Llull sumó sus dos primeros puntos para empatar el partido a faltra de ocho segundos. Tras el tiempo muerto de Pedro Martínez, Montero lanzó un triple desde demasiado lejos y la contienda se fue a la prórroga.

Intentó golpear primero en el tiempo extra Campazzo con un triple que no entró y el rebote de Feliz invalidado inicialmente por fin de posesión sí valió tras la revisión. El dominicano del Real Madrid completó a lo grande la acción anotando de tres. Hizo lo propio Montero en el posterior ataque para alcanzar los 21 puntos y empatar y después fue Garuba el héroe inesperado de los locales sumando otro triple. Tras un mal tiro de López-Arostegui volvió a facturar de tres Andrés Feliz para poner una peligrosa renta de seis puntos (98-92) que obligaba a Pedro Martínez a pedir tiempo muerto.

No fue bueno el primer ataque tras la pausa y acabó con un tiro de tres muy forzado de Montero. Mario Hezonja se crecía forzando una personal y convirtiendo los dos tiros libres para ponerse ocho puntos arriba (100-92), algo que replicó Costello. El otro problema apareció en el rebote: el Madrid capturó 9 y el Valencia Basket 3 en el tiempo extra. Muchos de ellos dieron oportunidades extra en ataque a los blancos y tiempo para dormir el partido. Llegó a poner a cuatro a los taronja Montero, pero una jugada con tres rebotes blancos que acabó con un palmeo de Tavares sentenció el partido a falta de 30 segundos. Falló Puerto el posterior triple y ahí acabaron las esperanzas de ganar un partido que llegó a estar muy encarrilado pero se escapó con crueldad. Pedro Martínez acabó muy enfadado con el trío arbitral y lo persiguió hasta el túnel de vestuarios lanzando algunos gritos. Los taronja deberán ganar los dos partidos de casa para forzar un regreso al Movistar Arena en un quinto partido.