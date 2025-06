El Valencia Basket clama contra el arbitraje: "No me jodas eh, es una final"

El Real Madrid se llevó el segundo partido en el Movistar Arena y puso el 2-0 en la serie. El Valencia Basket está obligado a ganar los dos en la Fonteta para poder forzar el quinto y definitivo partido en Madrid. Un duelo que llegó igualadísimo hasta el final, y terminó decantando el conjunto blanco en la prórroga.

Como era de esperar, y como también pasó en la serie de semifinales ante Unicaja, el arbitraje volvió a ser polémico, especialmente hacia un lado de la canasta. Ya el técnico de Unicaja, Ibon Navarro, terminó tremendamente enfadado con el arbitraje, dejando una imagen en la que se le pudo escuhar recriminando al equipo arbitral su labor cuando se dirigían a los vestuarios.

Una imagen que se ha repetido en la final, ahora el damnificado siendo el Valencia Basket. Pedro Martínez, tras el final, acompañó al trío arbitral a la salida del parqué recriminando su labor, un día más, dudosa en favor del de siempre. "No me jodas eh, es una final, es una final", recriminó airadamente el técnico taronja, que representó a la perfección el sentir del aficionado de Valencia Basket, que tuvo que ver un día más como había que jugar contra más de cinco jugadores sobre la cancha.

Jugadas polémicas que cayeron del mimso lado, y que condenó Pedro Martínez también en la rueda de prensa post partido. "Ha habido varias cuando el final del partido ha sido un despropósito. Que lo analicen y que mejoren. Nosotros también. En el próximo partido, que lo hagan todos los estamentos. Todos somos profesionales parece que solo lo son algunos", comentó el técnico de Valencia Basket.

"Ha habido acciones muy decisivas. No puedo entender el tapón ilegal de Tavares. Estábamos ganando, ninguno de los tres árbitros para ir a revisarlo. Si no lo pitan, ni ellos pueden pitarlo ni yo reclamarla. Árbitros muy expertos, que saben cuando sí y cuando no. En el conocimiento también está la realidad", añadió Pedro Martínez, muy cabreado por las jugadas polémicas, y en especial la del tapón ilegal de Tavares.