Otro 'ACB' se ríe del arbitraje del Madrid - Valencia Basket: "No me sorprende"

La ACB y el mundo del basket nacional claman contra el arbitraje del segundo partido de la final de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Valencia Basket. Los de Chus Mateo se impusieron en la prórroga para poner el 2-0 en la serie antes de viajar a València. Sin embargo el desenlace del partido estuvo marcado por la polémica arbitral, sobre todo, en una acción concreta por la que todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza.

En el bando taronja hay dos acciones que no se entienden; el tapón ilegal de Tavares a Montero y un triple de Badio cancelado por una supuesta falta anterior al tiro del taronja. Dos jugadas claras y meridianas en la que los árbitros fallaron estrepitosamente, favoreciendo al Real Madrid.

El propio Pedro Martínez se quejó amargamente de que todos los estamentos de la liga hablan de mejorar, pero siguen ocurriendo estas cosas en toda una final ACB. "Hemos jugado muy bien durante muchísimos minutos, el Madrid también. Hemos jugado con muchísima personalidad, aguantando muy bien. Es un equipo con jugadores excelentes y con un gran carácter. Los míos también. Felicito al Madrid por ganar un cara o cruz. Estoy un poquito quemado con determinadas acciones que han pasado en el partido. Nosotros sin ir más lejos en el bus ahora analizamos el partido, vemos todo al microscopio. Espero que los otros estamentos de la Liga también lo haga. No para que nos digan, pues bueno, estas... que hagan un análisis serio y profesional. No necesito que sea público. Ha habido acciones muy decisivas. No puedo entender el tapón ilegal de Tavares. Estábamos ganando, ninguno de los tres árbitros para ir a revisarlo. Si no lo pitan, ni ellos pueden pitarlo ni yo reclamarla. Árbitros muy expertos, que saben cuando sí y cuando no. En el conocimiento también está la realidad", aseguró el técnico taronja después del partido.

El entrenador del Valencia Basket no ha sido el único que ha puesto el grito el cielo por esa acción con Tavares. Más allá del lógico revuelo que se formó en redes sociales, de aficionados indignados con la enésima 'ayuda' al Madrid, también algunos profesionales se pronunciaron sobre la jugada en cuestión.

Jonas Radebaugh, jugador del UCAM Murcia, adjuntó el vídeo del tapón ilegal junto a este mensaje en sus redes sociales: "No llegué a ver el partido, pero esto es una locura, pero no me sorprende". Una afirmación que refleja a las claras lo que sienten algunos jugadores de la ACB cuando se enfrentan al Madrid.

El tercer partido de la serie se disputará este miércoles a las 21:15 horas en el Pabellón de la Fuente de San Luis.