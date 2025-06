Pedro Martínez: "Veo al equipo capaz de ganar mañana"

Pedro Martínez tiene ya puestos los cinco sentidos en el partido de este miércoles en La Fonteta, donde espera que el foco se centre el juego, sin pensar mucho en los árbitros pese a las últimas polémicas arbitrales ni en el hecho de que La Fonteta asiste al que podría ser su último partido en caso de derrota.

Estado de forma de los jugadores

Están todos los jugadores bien, algunos arrastran golpes, pero entra dentro de la normalidad, contamos con todos. Es una rueda de prensa pre partido, solo hablo del siguiente reto y objetivo, para intentar dar nuestra mejor versión ante un gran equipo y a ver si damos nuestro mejor nivel como intentamos desde el primer partido.

Análisis del rival

Espero un equipo que juega muy bien, con grandísimos jugadores, con mucha pólvora fuera, grandes manejadores, buenos tiradores y jugadores muy grandes por dentro que nos obligan a estar muy bien en el rebote defensivo. Espero estar a nuestro ritmo, como el otro día y estar acertados como el otro día.

Arbitraje

Los árbitros espero que hagan su trabajo, como el otro día. No es mi estilo hacer frases polémicas.

Objetivo del equipo

Nos tenemos que preocupar por lo que depende de nosotros, algunas cosas las podemos controlar, otras no porque el rival genera muchas dificultades, nos cuesta estar cómodos en ataque, nos obligan a tiros diferentes, por eso son la mejor defensa del campeonato con muchísima diferencia. Dominamos bastante bien el rebote defensivo y cambiamos bien el ritmo, pero no lo perfecto que nos habría gustado.

El peligro de Feliz

Hay un poco de todo, el jugador está haciendo un playoff muy destacado, está con mucha confianza y buena forma, es lo primero a destacar. Pero cuando te centras mucho en un jugador dejas a un lado a otros con mucha calidad, pero Feliz es un foco ofensivo muy importante para ellos. Está tirando muy bien para afuera.

Cambios en el roster

Han sido pequeños ajustes, hay pequeñas matizaciones a cosas que hace el rival, a jugadores que están demostrando un punto más de forma y confianza, pero ahora ya no se puede cambiar nada importante. Hay que perseverar en las cosas buenas que tenemos, el rival nos hace que se vean más. Tavares condiciona mucho, hay que adaptarse y sobrevivir a las dificultades que nos encontramos en el partido.

Obligados a ganar tres partidos

No miro tan lejos, veo al equipo capaz de ganar mañana, soy moderadamente optimista de que lo podemos conseguir. Intentamos hacerlo lo mejor que podamos para intentar ganar, que creo que es posible.

Posible último partido en La Fonteta

No debería pesarnos, debemos de estar centrados en lo que es el partido, en los 40 minutos, nada puede distraer del principal foco para los profesionales, que es la pista, en ver cómo ajustar una defensa, en cómo hacer un ataque. No hay que dejarse llevar por las emociones. No estamos pensando que mañana sea nuestro último partido. Si llegamos al cuarto, tocará hacer lo mismo, centrarnos en la parte que nos toca. En la siguiente acción. Ahora estoy centrado en el partido de mañana, los temas anímicos no me ayudan. No me ayuda pensar en esas cosas y miro al presente. No voy más lejos.