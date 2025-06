Xabi confirma a Ceballos que cuenta con él: “Dani, vas jugar mucho aquí este año”

Xabi Alonso sigue aplicando su minucioso plan de trabajo y reparte minutos entre los jugadores que quiere ir viendo. Con esa idea va alternando en el once futbolistas que se asoman y probando diferentes roles de cara a la temporada que comenzará el próximo mes de agosto. Y como cada verano, y más después de que no jugase un solo minuto en el partido inicial ante el Al Hilal, el caso de Dani Ceballos vuelve a sonar en Sevilla con fuerza mientras en el vestuario del Real Madrid nadie contempla su salida. El sevillano se estrenó en el Mundial de Clubes en la segunda parte del partido ante el Pachuca desarrollando el rol que Xabi Alonso tiene en mente para él en su curso de estreno en el Bernabéu. El utrerano entró a la hora de partido por Jude Bellingham y se convirtió en la referencia del equipo en la salida de balón.

Primera charla con Xabi

La obsesión de Xabi en estos primeros partidos, más allá de la presión coral alta, es no perder la pelota en la salida. Y Ceballos demostró su enorme capacidad para desarrollar este rol, especialmente cuando el Pachuca se fue a la desesperada a apretar a campo rival, algo que no inquietó al de Utrera, que apareció en los espacios para pedir la pelota y hacer más ancho el campo desactivando la presión de los mexicanos. El Madrid agradeció la entrada de Ceballos y Xabi quedó muy satisfecho con su actuación, ratificando el rol que tiene planeado para él, donde será un jugador importante. Dani es el único jugador con capacidad para aguantar la pelota en la salida sin perderla, ya que el otro jugador de características parecidas, Luka Modric, abandonará el club a la finalización del Mundial de Clubes.

Ceballos no saldrá del Real Madrid porque Xabi en ningún momento se ha planteado esa opción. A su llegada a Miami el jugador hablaba sobre sus expectativas con la llegada del técnico: “Xabi nos enseña cosas nuevas. Es un entrenador muy táctico y muy posicional, y quiere que recuperemos el balón en campo rival. Poco a poco vamos haciendo lo que nos pide. Me va a venir muy bien trabajar con él a nivel de posicionamiento porque los mejores entrenadores que he tenido son los que han jugado en mi posición como Luis Enrique, Arteta o Ancelotti. Creo que trabajar con Xabi me puede hacer dar un salto de calidad”, apuntaba el sevillano. Por entonces el técnico tolosarra, como confesaba el jugador, no había hablado aún con él: “A nivel personal me encuentro muy cómodo. Espero hablar con el mister y saber qué quiere de mí y a partir de ahí decidir lo mejor para mí, para el equipo y para el futuro”.

Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, Alonso ya ha tenido un primer contacto con el sevillano en el que le ha confirmado que va a tener un peso importante en la plantilla esta temporada. “Dani, vas a jugar mucho aquí este año”, ha advertido el donostiarra al jugador, que espera con impaciencia conocer más detalladamente los planes del entrenador.

El objetivo es el Mundial

Aunque en estos primeros partidos Xabi está dando más minutos a Arda para adaptarle a una posición más centrada, el andaluz es el futbolista de toque más cualificado de la medular. Especialmente con la inminente salida de Modric y hasta que se cierre la posible llegada de un mediocentro de jerarquía como demandaba Xabi a su llegada. Ni Touchameni ni Valverde tienen su técnica exquisita, lo que le convierte en un jugador clave en la salida controlada desde atrás que proponen los equipos de Alonso. El ex del Leverkusen ve en este Ceballos más maduro algunas cosas de Kroos a nivel asociativo. Además, el próximo verano hay un Mundial en juego y Dani quiere estar en la lista de Luis de la Fuente, lo que le obliga a ganar protagonismo con el Real Madrid. Esa exigencia le obliga a elevar el nivel para convencer a Xabi de que puede ser el constructor del juego blanco, como demostró en la media hora final ante el Pachuca y, probablemente, vuelva a hacer ante el Salzburgo.

Ceballos tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2028 y, por más que el Betis espere con los brazos la vuelta del hijo pródigo, en la concentración madridista en Estados Unidos nadie contempla su salida del club en estos momentos. Ni cedido ni traspasado. Y solo en caso de que el futbolista presione al Madrid para salir, el club se lo podría plantear. El problema para el Betis es que los blancos pagaron en su día 13 millones por su fichaje a los verdiblancos y no están dispuestos a bajar de 10 millones, ya que entienden que es un jugador que atraviesa por su madurez futbolística y no se ha depreciado pese a no jugar todos los minutos que esperaba.