«Tárrega es un central muy completo y profesional, vive para el fútbol»

¿Cómo ha sido la primera semana al mando del Watford?

Estoy muy contento de llegar a un club histórico en una competición como la Championship, llena de otros clubes históricos. Ahí la competencia es durísima. El Watford es un equipo en el que lo tienes todo para poder trabajar y el objetivo es lograr el ascenso.

¿Qué diferencias aprecia entre la Championship y LaLiga?

La Championship es una liga muy física, hay mucha intensidad y los jugadores son muy fuertes en los duelos, ofensiva y defensivamente. En España se tiene en la sangre el juego posicional, todos los equipos tratan bien el balón y tienen muchas variantes ofensivas.

¿Qué le vio a Tárrega para hacerle indiscutible en la zaga?

César vino para completar los cuatro centrales de la plantilla. Vino para sumar minutos despacio, porque no sabíamos cómo iba a ser su primera experiencia en Segunda División, pero soy un entrenador al que le gusta poner a los jóvenes cuando ve que están preparados. Técnicamente es muy bueno y tiene una gran ventaja a campo abierto, en los duelos y en el juego aéreo, lo que era muy interesante para nuestro juego. Es un defensa muy completo, puede defender en bloque alto o bajo porque a pesar de su altura es muy rápido y ágil. Estoy muy contento de cómo lo hizo en su momento y cómo lo está haciendo ahora, es un jugador muy profesional.

¿La pareja con Boyomo fue una de las claves del ascenso?

Hicieron una dupla muy interesante y gracias a sus cualidades nos permitían presionar arriba. Los equipos necesitan que los jugadores jóvenes jueguen y se vendan para que la institución siga funcionando, así que estoy contento de que le hayamos dado el resorte para que ahora juegue de titular en uno de los equipos más importantes de España.

Si Dios quiere, en un futuro inmediato va a estar en la selección absoluta porque tiene todo para hacerlo

¿Qué potencial le ve?

Si Dios quiere, en un futuro inmediato va a estar en la selección absoluta porque tiene todo para hacerlo. Es muy inteligente y está extremadamente pendiente de los detalles, se adapta rápido a lo que le pides y a lo que necesita el equipo. Es una persona que vive para el fútbol.

¿Con qué central lo compararía?

Juma Bah es también un jugador joven y ambos son centrales muy fuertes en lo físico, en el juego aéreo en las dos áreas, a campo abierto y en la salida de balón. Son jugadores que me gustan mucho porque son zagueros completos.

¿Cómo se vivió el ascenso en 2024?

Fue muy lindo. Lo mejor es que convertimos en pilares importantes a jugadores jóvenes que no tenían tanto nombre, como Tárrega. La gente no esperaba mucho de ellos y ahora el equipo puede estar extrañándolos. Lástima que no se pudo concretar lo mismo en Primera .

¿La poca participación de Marcos André, Cömert y Cenk fue algo coyuntural?

Son buenos jugadores, pero en Primera División necesitas una columna vertebral con jugadores asentados para que los futbolistas de alrededor puedan mejorar. Quizás con otros compañeros al lado podrían haber sido diferenciales.

¿Cómo afectó el debilitamiento de la plantilla?

En el momento que se marchan futbolistas que son pilares importantes, los jugadores de alrededor también lo notan. Como entrenador no quieres que se vayan, pero si se hizo por el bien de la institución hay que apoyar la decisión.