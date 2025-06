Nuevo contrato para Jean Montero con el Valencia Basket

Hay Jean Montero para rato. El Valencia Basket y el exterior dominicano han llegado a un acuerdo para ampliar hasta 2028 el contrato que les une y mejorar las condiciones económicas del jugador conocido como 'El Problema', internacional absoluto con su país.

El jugador, de sólo 21 años, llegó al Valencia el pasado verano tras pagar el club de la Fonteta un traspaso al MoraBanc Andorra con un contrato hasta 2027 y esta campaña ha sido una de las referencias ofensivas del equipo de Pedro Martínez. Además de recibir por tercera ocasión el premio de 'mejor jugador joven' de la acb, Montero ha sido incluido esta campaña en el mejor quinteto de la competición. Además, ha recibido el reconocimiento como 'Estrella Emergente' de la Eurocopa.

En el total de la temporada 2024-25, Montero ha participado en 56 partidos con el Valencia con un promedio de 15,1 puntos, 3,5 rebotes, 4,7 asistencias y 1,3 recuperaciones para 17,9 de valoración.

Récord sub-21 de Jean Montero

Con los 36 puntos y 41 puntos de valoración que hizo en el segundo partido de cuartos de final en la pista del Dreamland Gran Canaria, batió el récord de anotación y valoración de un jugador de 21 años o menos en las eliminatorias por el título y mejoró los topes de Jordi Villacampa y Pau Gasol.

Jean Montero junto a Edy Tavares en la final de la Liga Endesa / F. Calabuig

Tras llegar a la acb de la mano del Gran Canaria, Montero también pasó, cedido, por el Betis antes de recalar en el Andorra y pasar al Valencia.

Satisfecho con la temporada

Sobre la temporada que acaba de concluir, el dominicano la califica con "un 8 o un 9". Su balance es muy positivo: "Creo que he conectado muy bien con la afición, he dado siempre lo mejor de mí cada vez que he salido a un partido. No es el final que esperábamos pero creo que hay que estar contentos con el temporadón que hemos hecho".