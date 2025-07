La Eurocopa donde España quiere cerrar el círculo: del desmoronamiento a la resurrección

España se reencuentra con su peor recuerdo en Suiza. Con su punto de partida. El que dolió, pero lo cambió todo. El que destapó la olla a presión y sirvió para comenzar un cambio. Hace tres años, el 20 de julio de 2022, la selección en ese momento dirigida por Jorge Vilda cayó ante Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa. La derrota fue dolorosa, no solo por la eliminación, sino porque dejaba a la vista los múltiples problemas que padecía la selección. Desde un entrenador mediocre hasta un vestuario hastiado y resignado ante esa angustia. Las conversaciones en el avión de vuelta a España fueron la semilla de un cambio que ahora les permite volver al mismo escenario siendo algo totalmente distinto.

La revolución empezó en los asientos de ese avión cuando las jugadoras dijeron basta. De ahí, dejando enfriar las cosas y con el paso de los días, hubo un primer punto de inflexión. Quince futbolistas decidieron plantarse, con el respaldo de las capitanas, para pedir una profesionalización real y con garantías del equipo. Fueron meses de mucha tensión, de bandos y discusiones. Fue necesaria la intervención de muchas personas para poder enderezar las conversaciones que aseguraran esas medidas que las futbolistas demandaban. Costó, pero cuando quedaban tan solo unos meses para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, algunas decidieron volver.

No había muchas garantías. En parte era un acto de fe como respuesta a los pequeños pasos dados. Depositaron su confianza en unas promesas que a priori debían llevar a los cambios reales que habían pedido. Y, como si de una película se tratara, España tocó el cielo. Tuvo el que pensaba que sería su final feliz. Entre las dudas y la incertidumbre, se coló el fútbol y la tozudez. La tenacidad y perseverancia de unas futbolistas que siempre han puesto la misma importancia al deporte como a la reivindicación. Aunque no siempre fuera fácil. España se proclamaba campeona del mundo el 20 de agosto de 2023. El que parecía el punto y final de la historia tan solo fue un cambio de capítulo.

Durante la celebración, quien en ese momento era el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le plantó un beso sin consentimiento a Jenni Hermoso. Ese acto, que ha sido condenado ahora por la justicia española como agresión sexual, volvió a hacer temblar los cimientos. Aunque esta vez no solo del ente federativo, sino también de toda la sociedad española. Generó un nuevo debate, esta vez mucho más profundo.

Y ahí llegó el verdadero cambio. Nació en la unión por primera vez del fútbol femenino. Todas dijeron: 'Se Acabó'. No solo ante una agresión sexual o una asamblea surrealista donde Rubiales se encajonó en su silla sin intención alguna de pedir disculpas. Aquello que no había terminado de salir bien con las 15 ahora tenía una fuerza mucho mayor. Un comunicado y tuit cambiarían por siempre la historia de España y forzarían una reestructuración interna de la RFEF que permitió un relevo no solo en la presidencia sino también en el banquillo.

Sin embargo, los cambios reales solo son visibles cuando dejas pasar el tiempo. Ahí te permite diferenciar el parche de la solución. Y la vorágine que se desató tras lo sucedido en el mundial dejó en un segundo plano todo lo deportivo. Cuando se volvió a poner el foco allí, se vieron demasiadas lagunas en una transformación que se iba haciendo a trompicones. Con el relevo de Montse Tomé en el banquillo y la llegada de Markel Zubizarreta, la RFEF se las prometía felices. Parecía que las buenas intenciones iban a desembocar en unos cambios que realmente han tardado más en llegar.

Aunque eso no hizo que España dejara de ganar. La selección española se proclamó campeona de la Nations League y se presentaba los Juegos Olímpicos de París, ya en el horizonte, como el siguiente trofeo a levantar. Pero eso nunca pasó. De hecho, llegó al país con una confianza que se iba diluyendo ante actuaciones poco convincentes. Vimos a una España bastante irreconocible que terminó con un cuarto puesto tras caer ante Alemania en la lucha por el bronce. Tampoco mereció mucho más el equipo de Tomé, que se vio superado por las circunstancias.

Y ahora España vuelve a la cita donde todo empezó. Una nueva Eurocopa está a punto de empezar y con ella la oportunidad de redimirse. El conjunto de Tomé, que no ha terminado de ser sólido este año, llega a Suiza con la determinación de levantar por primera vez en su historia el trofeo europeo. Con una estructura mucho más profesionalizada gracias a una apuesta bastante más real por parte de la RFEF en ellas, las opciones están allí. Parten como favoritas, sin ir más lejos.

Echar la vista atrás hace que las cosas se vean con perspectiva. Te permite analizar el camino y fijarte en todo lo que ha sucedido. Ese temple y pausa te dan la opción de asimilar lo vivido. España se marchó de Inglaterra queriendo ser lo que es ahora que ha aterrizado en Suiza. Referente en lo que hace a fútbol, el rival a temer, con una estructura que aboga por ello.