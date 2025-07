Radiografía de la economía del Barça: "Hemos pasado de la UCI a planta"

Acostumbrado desde el agónico final de la era Bartomeu a las noticias dramáticas en materia económica, en apenas un mes el Barça ha encadenado noticias positivas respecto a sus maltrechas finanzas. La mejora de la calificación de su deuda, la refinanciación de una parte del pasivo o la puesta al día con el pago a ilustres acreedores que había quedado aplazado en su momento (Messi, Griezmann, Coutinho entre ellos) se han sucedido a lo largo del mes de junio. Este mismo martes, el club anunciaba que los patrocinios vinculados al nuevo estadio le proporcionarán 43 millones de euros anuales y hasta 331 millones ya comprometidos de cara a los próximos años.

Asimismo, la afición ha constatado que una cierta ambición a la hora de fichar (Joan Garcia, primero, con todas las miradas puestas en la cláusula de Nico Williams) para cambiar un relato instalado durante un lustro en un cierto pesimismo que amenazaba, incluso, el modelo de propiedad de un club que está en manos de los socios.

Clave para este súbito optimismo fue la nota de la agencia de ‘rating’ Morningstar DBRS, donde anunciaba que ha mejorado la calificación de deuda del Barça de estable a positiva y justificaba su decisión sobre tres pilares: “La mejora del rendimiento financiero del club en las dos últimas temporadas”, gracias al control de costes y a unos ingresos más altos, que llevaban a la agencia a concluir que el club está en la senda de volver a los flujos de caja positivos y a estar en posición de desendeudarse.

Un aspecto clave en la decisión de Morningstar es que considera que los riesgos derivados de la construcción del nuevo Camp Nou son “limitados” y que el regreso al estadio este agosto con capacidad para 62.000 espectadores es realista, por lo que ha tomado la decisión de desconsolidar la deuda del Espai Barça de la del club en sí. Asimismo, la agencia recordaba que ya en 2024 el club volvió a Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos y depreciaciones) positivo por primera vez en cuatro años. Morningstar DBRS calculaba que en 2027 los ingresos del Barça se dispararán hasta los 1.100 millones de euros (en la última temporada de la que se conocen los números, la 2023-24, esta cifra fue de sólo 763 millones, lastrada por el exilio a Montjuïc).

Unos días después, y según los expertos consultados, como consecuencia directa de la nota de Morningstar, el Barça logró refinanciar a largo plazo hasta 424 millones de euros de la deuda del Espai Barça en condiciones mejores de las que existían hasta ahora y hasta 2050.

A la espera de conocer en detalle los números de la 24-25, que se cerró este mismo lunes, 30 de junio, y se harán públicos en octubre o noviembre, ¿hasta qué punto está justificado el estado de optimismo actual? ¿Son sólidos los brotes verdes de la economía azulgrana?

Un primer aspecto para valorarlo pasa por la comparación con el estado de la caja fuerte del club en 2021, cuando la junta de Joan Laporta tomó posesión. “La situación económica es hoy mejor que en 2021”, asegura Iván Cabeza, economista, profesor de Empresa de la UB y experto en finanzas del club. Según recuerda, en 2021 había 500 millones de euros de facturas no pagadas, con el club en quiebra técnica. “A día de hoy todo es más estable: hemos dejado la UCI y estamos en planta”, explica.

Palancas y operaciones dudosas

“El problema es cómo hemos llegado hasta aquí”, reflexiona Cabeza. “Te has vendido patrimonio, has avanzado ingresos y has aumentado la deuda”, apunta. En la carrera de la junta del Barça por evitar la ruina, dos movimientos han sido especialmente cuestionados: por una parte, las operaciones para adelantar ingresos que debían llegar en años sucesivos (como la venta del 25% de sus derechos televisivos de 25 años por 667 millones de euros) y por otra las dudosas operaciones, como la fallida venta de Barça Studios por 208 millones.

“Las palancas no son ilícitas, pero estás renunciando a ingresos futuros y perdiendo patrimonio; habría que evitarlas”, apunta David Valero Carreras, actuario y experto en las finanzas del Barça. Fuentes del club consultadas por EL PERIÓDICO admiten este extremo. “La venta de activos no es la mejor opción de gestión a nivel financiero”, admite el Barça, que recuerda que responden al hecho de que el club “se encontraba en una situación económica complicada y necesitaba efectivo para mantener su nivel competitivo”. Cabe recordar que tras el verano de 2022, cuando comenzó esta senda, el Barça, en una situación económica precaria, ha ganado dos de las tres Ligas que ha disputado. Las mismas fuentes del club sostienen que estas operaciones han supuesto únicamente “la pérdida de aproximadamente un 5% de la cifra de negocio recurrente”.

Las dudas de los expertos consultados por este diario apuntan también a un hecho clave: en los últimos años, el Barça ha sido incapaz de generar beneficios por su acción ordinaria, sin la venta de jugadores. “Sin extraordinarios, en cinco años se han perdido 1.000 millones de euros, y eso es básicamente herencia, pero no sólo herencia”, apunta Cabeza, en referencia a los sueldos “desproporcionados” que firmó el presidente Bartomeu a los jugadores.

“Las ventas de jugadores no pueden ser resultado ordinario: si tú vendes zapatos, tienes que ganar dinero vendiendo zapatos, no vendiendo las máquinas con que los haces”, añade Valero. En su opinión, es imprescindible que el Barça vuelva a la senda de los beneficios. “: “En los últimos años el club se ha acostumbrado a convivir con fondos propios negativos, algo impensable en una empresa normal”, apunta este experto.

Respecto a estos fondos propios negativos, el club reivindica que la situación se ha ido revertiendo. Fuentes de la entidad recuerdan que desde 2021 se ha pasado de “455 millones de euros negativos de marzo del 2021 a los -90 millones de euros actuales”.

¿Una gestión profesional?

La complejidad de la situación que vive el Barça ha venido acompañada de la salida de directivos del área económica por la supuesta intervención de Joan Laporta en ese ámbito. El caso más conocido es el de Ferran Reverter, que dejó su condición de consejero delegado de MediaMarkt para ser el primer ejecutivo del Barça y abandonó el cargo menos de un año después. Jaume Giró, que debía ser el vicepresidente económico del club, Jordi Llauradó, directivo responsable del Espai Barça o Eduard Romeu, vicepresidente económico, también se marcharon del proyecto, junto con un puñado de directivos responsables del área económica. “La gente se va cuando entiende que Laporta no quiere llevar el club como es debido, sino a su manera, con personalismos y cortoplacismo”, explica una voz que conoce estas salidas de primera mano. Consultado a este respecto, el club reivindica que dispone de una "estructura ejecutiva en la parte económica" que cuenta con la ayuda de directivos relacionados con los aspectos financieros y de la Comisión Económica.

El problema de fondo que atraviesa el debate sobre la situación económica del Barça es de deuda y tiene incluso una vertiente filosófica. “Estamos condenados a tener una deuda perpetua, y más cerca de tener que vender el club que de recuperarlo”, apunta Iván Cabeza. Entre economistas existe un vivo debate sobre si los estados están legitimados para renegociar sus deudas eternamente sin llegar a zanjarlas, algo que acaba afectando a las generaciones que están por llegar. El Barça debe cerca de 1.200 millones de euros, a los que se suman los 1.500 del nuevo estadio. Fuentes del club recuerdan que la deuda del Espai Barça se pagará con los ingresos del mismo, y que el club ya ha comenzado a amortizar la deuda tal y como estaba previsto con un primer pago en octubre de 2024”.

El regreso al 1:1

Un ejemplo de las dificultades que tiene el club para convencer a terceros del buen estado de su economía se ha visto en los últimos tiempos con la consecución del ansiado 1:1 que fija la Liga de Fútbol Profesional y que facilita las nuevas contrataciones. En los últimos días se ha apuntado que el Barça está cerca de lograr la luz verde del auditor a 100 millones de euros de ingresos procedentes de los asientos VIP del nuevo Camp Nou. Para que esto ocurra, debe haber la certeza de que el club volverá a jugar al Camp Nou este mismo mes de agosto, algo que la entidad da por seguro.

Sin embargo, fuentes conocedoras del estado de las obras consultadas por EL PERIÓDICO se muestran pesimistas. Apuntan que primero es necesario el certificado final provisional de obra, que aún no está listo, y que ése será el paso previo a que los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona den su luz verde. “Si lo logran para el Gamper sería absolutamente sorprendente, un apaño por la presión mediática”, apunta una voz que solicita el anonimato.

Razones para el optimismo

Pese a que la situación en los despachos sigue lejos de ser halagüeña, los expertos consultados ven al Barça en posición de resistir. “Estamos fatal, pero el Barça siempre encontrará alguien que cubra su deuda, tiene una capacidad increíble para generar ingresos y una fortaleza tremenda”, afirma Iván Cabeza. “La del Barça es una marca fortísima, porque siempre tiene a los mejores jugadores del mundo y una base social infinita”, concluye David Valero Carreras.