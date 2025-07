Optimismo en Torrent con jugar en San Gregorio pese al aviso de la RFEF

San Gregorio, el fortín del Torrent CF, albergará los partidos oficiales de Segunda Federación y de Copa del Rey. Pero estas últimas semanas han llegado malas noticias para los torrentinos ante la insuficiencia de sus instalaciones deportivas. Esto ha caído como un jarro de agua fría para una afición ilusionada con la nueva temporada. Su preocupación es máxima por la advertencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de que su equipo no juegue como local en su feudo, sino cumple con unos requisitos mínimos. Todo ello, expresado en un duro comunicado donde se identifica ciertas irregularidades que se deben subsanar antes del inicio liguero.

Estas exigencias llegan tras una inspección de un delegado federativo, y donde se ha llegado a la conclusión de que tanto el césped como la iluminación necesitan adaptarse y mejorarse antes del comienzo de la campaña 2025-2026. A esto se le suman una serie de carencias estructurales y obras no realizadas acumuladas en los últimos años.

No obstante, desde Torrent son optimistas con una remodelación rápida del estadio que satisfaga las necesidades de la federación. El presidente de la entidad valenciana, Víctor Ventosa, ha confirmado a Levante EMV que el club está en "conversaciones" con el Ayuntamiento de Torrent, propietario de la instalación deportiva, para que se agilice cuanto antes el periodo de las obras. "Estamos estos días hablando con el Ayuntamiento, es una situación compleja por tema de tiempos, pero convencidos de que se va a solucionar".

El máximo responsable del club asegura que tendrán que cumplir con unos "requisitos que exige el reglamento a cualquier equipo que compita en Segunda Federación o que juegue partidos de Copa del Rey". Considera que "se ha magnificado un poco todo", pero que la entidad lleva tiempo con una serie de actuaciones pendientes que deben acometerse, con especial énfasis en un césped "desgastado" debido al desarrollo de actividades deportivas.

San Gregorio, el fortín del Torrent / Levante EMV

Mensaje de optimismo a la afición

Tal y como comenta el presidente del Torrent CF, son bastante optimistas con el desarrollo de las obras, con el objetivo de que comiencen a lo largo de este mes, pero todavía sin una fecha estipulada. "A día de hoy, estoy convencido al 100% de que no va a haber ningún problema. "No habrá riesgo de jugar de local fuera de casa", reafirma Víctor. Aun así, mantienen cierto escepticismo al no depender directamente de ellos, sino de los avances que realiza el Ayuntamiento. "Estamos tranquilos porque tenemos la palabra del Ayuntamiento para cumplir los requisitos que nos exigen".

El proceso de remodelación conjunta entre el Torrent y el Ayuntamiento está en marcha, con conversaciones fructíferas entre ellos y con la confianza de que las obras comenzaran pronto. De todos modos, en breve el club lanzará un comunicado para tranquilizar a la afición, y contar en qué situación se encuentra el estadio. Aunque a día de hoy, las obras no han empezado, la entidad espera que las actuaciones pactadas se completen en el menor tiempo posible, y con soluciones a corto plazo.

Mayor preocupación con el estado del césped

El equipo ha tenido que planificar su pretemporada fuera de casa, y la previsión es jugar las dos primeras jornadas como visitante. En el grupo de reformas urgentes que están pendientes de realizar en el estadio se encuentra el cambio de césped, la mejora de la iluminación, la adecuación de los accesos y habilitar una sala de prensa, que se postula como necesaria para los encuentros de Copa del Rey contra otros equipos.

Preocupación máxima del club con el estado del césped, que se encuentra desgastado por el desarrollo de las actividades deportivas a lo largo del año. "Es cierto que la iluminación te exige mucho más, sobre todo si vas pasando rondas en Copa del Rey, con los partidos televisados y que no cumple un campo convencional". Pero sostienen que el verdadero problema radica en el césped, el cual está lejos de estar "en un estado óptimo" y se encuentra bastante deteriorado. "En la academia tenemos más de 1.000 niños y tiene mucho desgaste".