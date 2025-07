Oficial: Yankuba Sima ya es jugador del Valencia Basket

Ya son tres los fichajes. El Valencia Basket ha hecho oficial este viernes la llegada de Yankuba Sima para las tres próximas temporadas. El pívot había pasado por la mañana las pruebas médicas y ha firmado su contrato, previo pago de la cláusula de rescisión de 500.000 euros al Unicaja. El juego interior suma un nuevo efectivo tras la incorporación de Neal Sako.

El jugador que cumplirá 29 años este mes de julio mide 2,11 metros y viene de firmar una tarjeta de 5,5 puntos y 3,2 rebotes para 6 créditos de valoración en algo más de 15 minutos de juego con el equipo malagueño entre todas las competiciones. A nivel colectivo, junto al también nuevo fichaje taronja Kameron Taylor, ha conquistado la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Intercontinental y la BCL y ha sido semifinalista de la Liga Endesa.

Sima se reencuentra de este modo con Pedro Martínez, que ya le dirigió en el BAXI Manresa. Antes de ello compartirá concentración con la selección española con cuatro de sus nuevos compañeros: Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Sergio De Larrea. Además, el Valencia Basket suma un nuevo efectivo que cuenta para los cupos de jugadores de formación local.

Cartel del anuncio del fichaje de Yankuba Sima / VBC

Comunicado oficial del Valencia Basket

Valencia Basket ha llegado a un acuerdo con el pívot internacional español Yankuba Sima (2,11 m, Girona, 28/07/1996, 28 años) para que se incorpore a nuestra primera plantilla después de abonar la cláusula de salida existente en el contrato con su club de procedencia, el Unicaja. El jugador ya ha rubricado su contrato para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física en el Hospital QuirónSalud València.

La pasada temporada fue una pieza importante en el equipo malagueño, contribuyendo a los cuatro títulos del conjunto verde, saliendo frecuentemente como pívot titular y con una tarjeta de 5,5 puntos y 3,2 rebotes para 6 créditos de valoración en algo más de 15 minutos de juego con el equipo malagueño entre todas las competiciones. Sima volverá a ponerse a las órdenes de Pedro Martínez, con quien ya coincidió durante dos temporadas y media en el Baxi Manresa entre 2019 y 2022, realizando los mejores números de su carrera acb en la última de esas campañas.

Yankuba ha sido un habitual con la Selección Española en las últimas fases de clasificación, acumulando un total de 14 internacionalidades. Y tras ser convocado el pasado miércoles por el seleccionador Sergio Scariolo para la preparación de cara al Eurobasket 2025, elevará a cinco la presencia de los jugadores del Valencia Basket en esa concentración junto a sus nuevos compañeros Josep Puerto, Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui y Sergio De Larrea.

De comenzar en casa a la aventura americana

Yankuba Sima Fatty es el quinto de los siete hijos de Abdoulie y Sajo, un matrimonio procedente de Gambia que llegó a Girona en los años 80 buscando mejores oportunidades para su familia. Pese a que la altura estaba en la herencia familiar, el Yankuba niño se sintió al principio más atraído por el fútbol hasta que a los 7 años comenzó a jugar con la pelota naranja en el Club Esportiu Santa Eugènia de Ter. Pronto llamó la atención del Sant Josep Girona, que lo incorporó para sus categorías inferiores. El verano de 2013 es clave para la historia personal de Sima. La disolución del club de su ciudad le abría todo tipo de escenarios a un chico que ya empezaba a destacar por su estatura y su imponente envergadura de brazos. Al final se decidió por salir de casa y salir con destino a la Canarias Basketball Academy con el sueño de poder conseguir una oportunidad para formarse baloncestística y académicamente en los Estados Unidos. Y llegó su oportunidad de competir por primera vez en un gran torneo con su participación en el EuroLeague Next Generation en Belgrado con la CBA. Los madrugones, el trabajo y las sesiones triples de entrenamiento le abrieron la oportunidad de seguir creciendo en el instituto Arlington Country Day School, en Florida. Y antes de cruzar el charco, primera llamada de las categorías inferiores de la Selección para ser el mejor reboteador del Europeo U18 de 2014 (10,9 puntos y 12,1 rebotes para 18,3 de valoración).

Entre St.John’s y Oklahoma State en la NCAA

A su llegada a los Estados Unidos su juego no pasó desapercibido para el programa de baloncesto del Elev8 Sports Institute, con el que se graduó siendo designado el 14º mejor pívot del país en el ranking de la CBS de la clase de 2015. Antes de comenzar su trayectoria en el baloncesto universitario, se volvió a poner la elástica de España para doblar en el verano de 2015 en el Campeonato del Mundo U19 (9,7 puntos y 7,3 rebotes para 14,6 créditos) y colgarse la plata en el Europeo U20 pese a ser un año más joven que muchos de sus compañeros. La Universidad de St.John’s, con Chris Mullin como entrenador jefe, le reclutó y en su temporada freshman fue titular habitual con unos números interesantes (7,3 puntos, 5,7 rebotes y 2,4 tapones). Tras colgarse el oro en el Europeo U20 de 2016 (7,6 puntos, 5,7 rebotes y 1,4 tapones para 10,3 de valoración), en el curso 2016-17 fue perdiendo protagonismo en St.John’s y tras aparecer solo en 10 partidos en el primer semestre, pidió el traslado para explorar opciones que encajaran mejor con sus objetivos. Se comprometió con los Cowboys de Oklahoma State en la víspera de Navidad y siguió trabajando individualmente a la espera de su nueva oportunidad en el curso siguiente. Cuando puedo volver a competir en la temporada 2017-18, disputó 27 partidos con OSU (3,7 puntos, 3,1 rebotes y 1,1 tapones) y aunque todavía le quedaba un año de elegibilidad universitaria, optó por buscar sus opciones en el baloncesto profesional.

Manresa, primera etapa profesional

El verano de 2018 no supuso demasiado tiempo para parar para Yankuba. En junio estuvo concentrado con la selección U22 a las órdenes de Jaume Ponsarnau. Volvió a casa y fue aprovechando las oportunidades que le iban llegando para reforzar los entrenamientos de equipos profesionales. Estuvo en la pretemporada con el Baxi Manresa, viajó de vuelta a los Estados Unidos después de que uno de sus entrenadores en Elev8 le llamase para entrenarse con el filial de los Boston Celtics en la G-League. A finales de octubre es el Breogán el que le llama para reforzar los entrenamientos por la plaga de lesiones de jugadores grandes que tenía en aquel momento. El círculo se cerró cuando Joan Peñarroya, que lo había tenido en pretemporada con el Baxi Manresa, decidió contar con él para la plantilla profesional. Debutó en la Liga Endesa el 23 de diciembre de 2018 en la cancha del Obradoiro (4 puntos y 4 rebotes para 8 de valoración) y participó en 21 partidos de acb en el curso 2018-19 con 2,2 puntos y 2 rebotes en 9 minutos en pista de promedio. Aunque el equipo del Bages le amplió el contrato antes de acabar su primera temporada profesional, en el curso siguiente, solo participa en un partido de Liga Endesa y cinco de la Basketball Champions League antes de marcharse cedido en enero buscando más oportunidades en la LEB Oro con el Club Ourense Baloncesto. Aunque solo pudo jugar siete partidos con el equipo gallego (8,7 puntos y 4,3 rebotes para 9 de valoración) antes del parón de las competiciones por la pandemia mundial.

En la temporada 2020-21 regresa a Manresa y ya empieza a tener una presencia continua en la rotación del equipo catalán con 10 minutos de media en pista en los que aporta 5,9 puntos y 2,3 rebotes para 5,1 créditos de valoración. Y ya es una pieza clave en el Baxi Manresa 2021-22 que, con Pedro Martínez en el banquillo, se clasificó para el Playoff de la Liga Endesa ganando 20 partidos en la Liga Regular y que jugó la final de la Basketball Champions League. En el conjunto de todas las competiciones, Sima acredita 7 puntos y 4,2 rebotes para 8,2 créditos de valoración. Y en noviembre de 2021 hace su debut con la selección absoluta de España con 15 puntos, 7 rebotes y 28 de valoración en una victoria del equipo nacional en Skopje en los partidos de clasificación para el Mundial de 2023

Venezia como paso previa al Unicaja

Esas buenas prestaciones le llevaron a Yankuba a ser uno de los preseleccionados por el equipo nacional de España para el Eurobasket 2022 (jugando dos partidos en la gira de preparación) y una vez acabado su contrato en Manresa, a firmar con el ambicioso proyecto del Reyer Venezia para la temporada 2022-23. Sin embargo, en Italia no cuenta con protagonismo ni en la Lega ni en la EuroCup (15 partidos en total con unos números de 2,3 puntos y 2,1 rebotes para 3 de valoración) y la lesión de Augusto Lima le abre un espacio en la plantilla del Unicaja, que lo firma para su proyecto. Llega a tiempo para formar parte de la plantilla que gana la Copa del Rey en 2023 aunque no juega en el torneo y participa en la Final Four de la Basketball Champions League para acabar el curso con unos números de 5,4 puntos y 3,5 rebotes para 7,1 créditos de valoración.

En la temporada 2023-24 continuó ampliando su palmarés con el título de la Basketball Champions League en un curso en el que subió su presencia en pista para acabar con unos números de 5,5 puntos y 2,8 rebotes para 5,8 de valoración. En la campaña 2024-25 colabora en los cuatro títulos del equipo malagueño (Copa Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y la segunda Basketball Champions League consecutiva) con 5,6 puntos y 3,2 rebotes para 6,1 de valoración.