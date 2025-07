Mbappé, Vinicius y Gonzalo, la inesperada triple entente del Madrid contra el PSG

Ni siquiera el que ha seguido a Gonzalo García desde que entró en la cantera del Real Madrid esperaría que, en unas semifinales del Mundial de Clubes, el delantero sería el factor esencial para el plan ofensivo de Xabi Alonso. Tampoco el delantero habría avanzado una situación que ha dejado de ser un sueño cumplido para convertirse en una necesidad. El máximo goleador del torneo internacional, con cuatro tantos, es insustituible en esta competición. Lo demostró con el gol inaugural ante el Borussia Dortmund con un tobillo de goma que valdría oro en un partido que se enrareció al final.

De Gonzalo o Mbappé a Gonzalo y Mbappé

Después de pruebas y rivales de diferente calado, el miércoles se producirá la final del Mundial de Clubes. El que gane del duelo entre el PSG - Real Madrid, salvo descomposición física en la prórroga o bajas provocadas por la guerra, será el favorito ante el ganador del Chelsea - Fluminense. A Xabi Alonso le valdría, en cualquier realidad habitual, depender de Mbappé y Vinicius para armar la guerrilla contra el campeón de Europa. Sin embargo, el factor fundamental para que todo funcione será Gonzalo.

"Claro que Mbappé y Gonzalo pueden jugar juntos. Todo depende del momento y de las necesidades. Son dos jugadores que se complementan. Si la situación lo requiere, no lo descartaría", avanzaba Xabi Alonso en la previa al duelo de cuartos en el que se produjo una coincidencia que solo se imaginaba en los cromos. Y ni así, porque el del canterano solo podría salir en el álbum en caso de extrema necesidad. Ese contexto fue el que se encontró cuando el francés sufrió una grave gastroenteritis al comienzo del torneo que abrió la puerta al 'pichichi' del Castilla.

En el minuto 67, Xabi Alonso quitó a Vinicius para dar entrada a Mbappé, que hizo un gran gol, el primero de un Mundial de Clubes donde el madrileño le lleva tres de ventaja. Ver a ambos en el campo, conjugándose, siendo uno referencia fija y el otro un revolucionario a sus espaldas, demostró su compatibilidad. Se terminó con la dicotómica pregunta que Xabi Alonso ha cortado de raíz. ¿Gonzalo o Mbappé?

La roja de Huijsen obliga a reformular el esquema

No se trata de una asociación disyuntiva, porque Gonzalo se ha empeñado en ser el jugador más ejemplarizante del nuevo Real Madrid. Por lo que entre los pensamientos de Xabi Alonso en la batalla contra Luis Enrique y su casi perfecto PSG está volver al esquema de tres en ataque, donde tendrían espacio Mbappé en punta, Vinicius por la izquierda y el canterano por la derecha. El jugador del Castilla, con un físico portentoso, ha competido en su carrera en todos los flancos del ataque, lo que permite agarrarse a cualquier esquema. Ya funcionó con Vinicius y también como Mbappé.

Incluso estando bien los titulares, su perfil es más necesario. No solo por el aporte goleador, sino por el compromiso en ser el primer defensa que agobia la salida de balón, uno de los principales recursos que tiene el PSG para derribar a sus contrincantes. La imagen con Ancelotti fue primero la de un 4-3-3 donde la tripleta ofensiva se cruzaba de brazos y esperaba a que la zaga resolviese su inexistente presión. Antes de su segunda muerte, italiano volvió a un 4-4-2 que padecía de la misma indolencia que sigue instalada en la 'R' de Rodrygo que no está ni en la guantera de la 'BMV'.

La presencia de Gonzalo en el once incitará a los dos delanteros a no generar notas discordantes en el esfuerzo. Mbappé se quitó de encima la presión con un tanto acrobático que terminó siendo crucial para que el Real Madrid no se atropellase a sí mismo frente a un Dortmund que, sin querer, se metió en el partido con dos goles en el descuento de Beier y Guirassy.

El segundo, tras un penalti cometido por Huijsen que además le costó la expulsión, de ahí que el once pétreo que Xabi Alonso creía ya consolidado se modificará con la inclusión de Tchouaméni en el eje de la zaga de un 4-3-3 flexible en el que tendrá cabida la triple entente de Vinicius, Gonzalo y Mbappé. Si el Real Madrid tendrá que compensar la baja del defensa con mejor pie, Luis Enrique tendrá que suplir la de William Pacho, su mejor hombre atrás. Dos ausencias sensibles para la final soñada por la FIFA que se ha adelantado.