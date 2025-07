Con 99 partidos en el horizonte

Tras un paréntesis de dudas entre la Euroliga y la futura Liga NBA vía Champions League de la FIBA, el Valencia Basket apostó por entrar en la máxima competición europea con un acuerdo por tres años y una mejora de las condiciones económicas iniciales. Con ello, la planificación de la próxima plantilla arrancó con fuerza tanto por la mayor exigencia que habrá como por un calendario que puede ser infernal y que podría llegar, en el caso más extremo, hasta los 99 partidos en la próxima temporada.

Una cifra récord que obliga a trabajar en la confección de una plantilla amplia de 14 o 15 jugadores para cubrir los percances que suele haber en forma de lesiones y una sobrecarga de partidos sin precedentes, con el regreso también de las dobles jornadas de Euroliga en muchas semanas.

Y es que para empezar, con la ampliación de la competición europea a 20 equipos, el Valencia Basket se asegura un mínimo de 38 partidos de Liga regular, cuatro más de los de los últimos años y por encima también de los 34 seguros de la Liga Endesa antes del playoff.

73 partidos por lo menos

Entre ambas competiciones, son ya 72 partidos como mínimo, a los que hay que sumar al menos otro de la Supercopa Endesa para llegar a un mínimo de 73 partidos oficiales, ocho más de los jugados la anterior temporada a pesar de que el Valencia Basket la estiró al máximo al llegar hasta la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid.

Pero si el mínimo de 73 partidos ya es una cifra imponente, mucho más lo son los 99 encuentros que podrían jugar los taronja en caso de llegar a todas las finales jugando el mayor número de partidos posible en cada eliminatoria.

Para empezar los, taronja podrían jugar dos en la Supercopa a final de septiembre, que se sumarían a los tres que podrían jugar en la Copa del Rey en febrero si se clasifican entre los ocho primeros y llegan a la final después.

Cinco encuentros ya antes de sumar el máximo de 47 que podrían disputar tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

En el campeonato nacional, a las 34 jornadas de Liga Regular se le podrían sumar tres partidos en cuartos de final, cinco en semifinales y otros cinco en la final en caso de jugarse siempre hasta el último encuentro cada eliminatoria.

Un número de partidos además que se podría repetir en la Euroliga aunque sea un formato distinto al de la Liga Endesa.

Y es que a los 38 partidos de Fase Regular, podría sumarse un play-in de dos encuentros en caso de terminar entre el séptimo y el décimo- antes de unos cuartos de final al mejor de cinco partidos previo a una Final Four en la que ya solo habría un máximo de dos, con semifinal y final, eliminado ya el partido por el tercer y cuarto puesto.

Casi cien encuentros en el horizonte que contrastan con el tope máximo de 76 que podía haber la pasada temporada, en la que terminaron disputando 65 al no pasar de cuartos en la Copa, al clasificarse por la vía rápida en los cuartos y las semifinales del playoff de la Liga y al no entrar en la final de la Eurocup, al margen de no disputar tampoco la Supercopa.

Exigente calendario

Las exigencias del calendario no tardarán en aparacer para el Valencia Basket, ya que el inicio de temporada viene ya repleto de partidos entre la Supercopa, la Euroliga y la Liga Endesa.

Para empezar, el último fin de semana de septiembre podrían jugar dos partidos de Supercopa, sin tiempo de celebraciones en caso de ganarla.

Y es que dos días después, el martes 30 de septiembre, empezarán su participación en la Euroliga, lo que podría llevarles a jugar 3 partidos en cuatro días.

Una situación que iría a más con el paso de la semana, ya que aunque la Euroliga aún no ha hecho oficial su calendario, está previsto para esa semana una doble jornada europea, antes de que arranque la Liga Endesa el primer fin de semana de octubre, pudiendo encadenar así cinco partidos en siete u ocho días. En fin una exigencia altísima.

La Copa del Rey de voleibol llega a la Comunitat Valenciana por primera vez en la historia, ya que el Pabellón Fuente de San Luis acogerá del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026 el ‘torneo del KO’ organizado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) con el apoyo de la Generalitat, la Diputació de València y el Ajuntament de València. Los ocho mejores conjuntos de la Superliga Masculina al finalizar la primera vuelta lucharán por levantar el primer título de 2026 en La Fonteta, en una cita «única y especial» para el voleibol nacional. «Con los precedentes de las últimas ediciones celebradas en Leganés y Zaragoza, con un gran éxito organizativo y de público, la Copa del Rey da un paso más en su crecimiento, y llegará por vez primera en su historia a la capital del Turia», explicó la federación española en un comunicado. La cita volverá a mostrar la apuesta de la Generalitat por acoger las mejores competiciones deportivas a nivel nacional e internacional y contará con el apoyo del Ajuntament de València, además de la colaboración de la Federación de Voleibol de la C.Valenciana. La competición tendrá novedades que reforzarán el espectáculo que ofrecerán los ocho mejores conjuntos de la Superliga Masculina. A lo largo de los próximos meses se irán desvelando las múltiples sorpresas preparadas para una experiencia única que pretende ir «mucho más allá del juego» en La Fonteta. «Estamos muy satisfechos con las dos últimas ediciones de la Copa, pero esperamos con gran expectación esta Copa, que va a suponer un antes y después para nuestro deporte y marcará la línea a seguir en un futuro», aseguró el presidente de la RFEVB, Felipe Pascual. «València, como capital del deporte, vuelve a demostrar su capacidad para acoger grandes citas deportivas y lo hace desde un pabellón tan emblemático y especial para el deporte valenciano como es La Fonteta.En 2026, nuestra ciudad volverá a demostrar su talante natural como anfitriona del máximo nivel deportivo», comentó la concejala de Deportes, Rocío Gil.