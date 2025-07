La joya del Bayern que despierta el interés de varios clubes españoles

El talentoso lateral del Bayern de Múnich, Adam Aznou, parece tener las horas contadas en Múnich. El defensa maroquí, formado en La Masía, está descontento por la situación que vive en el club: falta de minutos, que supone un paréntesis en su progresión y la desconfianza del míster, Vincent Kompany, que no ha contado con él en toda la temporada, lo que supuso su salida inmediata al Valladolid. A todo ello, se le suma una época sin jugadores españoles que faciliten su integración, como ya pasó en años anteriores con los Thiago Alcántara, Xabi Alonso, Bernat, Javi Martínez... una generación que se retroalimentaba con el grupo. Además, su compañero Bryan Zaragoza, también saldrá del club este verano. La integración en el Bayern y en Alemania siempre es complicada si eres extranjero. No va de un día para otro. Es necesario un proceso largo de aclimatación, donde es crucial tener un círculo de amistad cercano y un diálogo fluido con tus compañeros de equipo.

Por otra parte, otro inconveniente que acrecienta su deseo de abandonar el Bayern es la actual política de progresión con las jóvenes promesas. Ante las dificultades de entrar en el primer equipo, el equipo bávaro mantiene la filosofía de invertir mucho en su cantera, pero una vez preparados para dar el salto, son cedidos a otros clubes, principalmente alemanes y de la Bundesliga, para que cojan la experiencia necesaria. Así lo confirman en sus últimos casos con Paul Wanner (cesión Heidenheim), Frans Kratzig (cesión Heidenheim), Arijon Ibrahimovic (cesión Lazio) o Maurice Krattenmacher (cesión Hertha Berlín), entre muchos otros. El conjunto muniqués está apostado firmemente por el desarrollo futbolístico de sus jóvenes, pero ante un equipo plagado de estrellas, implica la falta de oportunidades de muchos de ellos, que no son capaces de hacerse un hueco en el once titular.

La delicada situación de Adam Aznou con el Bayern de Múnich ha despertado el interés de muchos clubes españoles, que se pelean por incorporarlo en sus filas. Su polivalencia, calidad técnica y su capacidad de llegada y centro al área, hacen de este jugador un refuerzo interesante para cualquier equipo. Además, después de una experiencia previa satisfactoria en La Masia, donde se marchó del cadete del FC Barcelona a las categorías inferiores del Bayern, el lateral marroquí vería con muy buenos ojos un regreso a España. A pesar de una pasada temporada insalvable con el Valladolid, logró jugar 13 partidos en Primera División. Hasta el momento, Betis y Getafe habrían mostrado interés por hacerse con los servicios del jugador, pero también hay otros que están siguiendo de cerca su situación. No obstante, desde Múnich, confían en su talento, por ello, tienen clara su fórmula de salida: una cesión sin opción de compra. Esto facilita la operación con otros equipos, que no tendrían que afrontar el salario íntegro del jugador, y abonar una suma de traspaso que sería elevada. Actualmente, Aznou tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, y cuenta con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027.

Adam Aznou en un partido con la selección marroquí / FC Bayern

Kompany no cuenta con él

A pesar de ser uno de los laterales más talentosos del filial del Bayern en los últimos años, Adam Aznou, no cuenta en planes de Vincent Kompany, que siempre ha optado como titular por Alphonso Davies, pero que incluso tras su lesión de ligamento cruzado, ha optado antes por Guerreiro e incluso por Stanisic a pierna cambiada. Su mejor temporada con el Bayern de Múnich U19 fue la 2023-2024, donde jugó 23 partidos, anotó tres goles y repartió cuatro asistencias. Sin embargo, sus números se estancarían tras hacer su debut con 18 años el 2 de noviembre de 2024 en Bundesliga con el primer equipo ante el Unión Berlín. Ese día, el propio director deportivo, Max Eberl, elogió el gran potencial de su lateral izquierdo. "Pensamos mucho en Adam, es un jugador de gran talento. Nos alegramos de que haya llegado al nivel profesional y de que haya jugado su primer partido". Tras su debut, esta temporada apenas jugó 24 minutos en sus cuatro partidos, lo que provocó la insatisfacción del jugador y su salida en el mercado invernal como cedido al Valladolid en busca de más minutos, donde la inapelable situación del equipo pucelano impidió sacar su mejor versión.

Por otra parte, pese a ir convocado en el Mundial de Clubes 2025-2026, ha pasado completamente desapercibido, y su presencia ha quedado relegado en un segundo plano. Apenas jugó ocho minutos en el debut con goleada 10-0 del Bayern de Múnich ante el Auckland City FC. Este fue un nuevo aviso directo del ténico belga al jugador con un mensaje claro: no cuenta con él para los futuros planes del equipo. Esto demuestra lo anterior: cuando el equipo muniqués debe hacer rotaciones por jugar ante un rival más asequible o por tener el encuentro encarrilado, no suele dar oportunidades a los canteranos. Ante ello, Adam Aznou ha mostrado su contrariedad por una presencia irrisoria en el primer equipo, cuyas exigencias no sientan bien ni a la directiva, ni al entrenador, ni a los aficionados. No obstante, en Marruecos vive una situación diferente, donde con tan solo 18 años debutó el 9 de septiembre de 2024 con selección marroquí, y ya acumula tres internacionalidades.

Dos gestos polémicos encienden a la afición bávara

En las últimas semanas, Adam Aznou, ha protagonizado dos gestos polémicos que han provocado una oleada de críticas por parte de los aficionados bávaros. El primero ha sido quitar de su biografía en sus redes sociales (Instagram y X) al Bayern, y el segundo es más reciente, al hacerse una foto con su amigo, Hakimi tras finalizar el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes ante el PSG. Esta publicación sentó muy mal a los bávaros, teniendo en cuenta que el gigante muniqués acababa de quedar eliminado, y uno de sus compañeros, Jamal Musiala, sufrió una lesión de gravedad. Por ello, esperaban una muestra de cariño hacia el jugador, o un comentario respetuoso con el club tras la derrota. Este es un aliciente más que complica la situación del lateral marroquí en Múnich, que en caso de salida, su primera opción es España.