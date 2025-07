Andrea Fuentes pone rumbo al Mundial de Singapur: "Vamos con hambre de comernos a Rusia con patatas"

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, pondrá este viernes rumbo al Mundial de Singapur y presentó este martes las rutinas con las que competirán contra los dos equipos más fuertes del panorama internacional. El equipo comandado por la exnadadora acude a la cita con ganas de superar a una Rusia que está de vuelta tras su veto en la comeptición por la guerra de Ucrania y también de seguir recortando distancias con la inalcanzable potencia china.

"Vamos a por las chinas y a por las rusas, que también ahora por primera vez vienen y no han estado desde que comenzó la guerra con Ucrania, así que vamos a ver. En teoría ellas han sido campeonas del mundo desde el 98. Y nadie las ha ganado nunca, ¿no? O sea que China también está esperando a ver qué pasa con Rusia, nosotros también. Y nosotros pues vamos con ganas de comérnoslas con patatas y salsa", aseguró a los medios la entrenadora, que asumió el cargo hace ocho meses, tras mostrar al público las coreografías con las que competirán en las piscinas exteriores del Club Natació Barcelona.

Rusia, el gran desconocido

Fuentes afirma que no les intimida el hecho de no haber visto ninguna actuación de las rusas en los últimos años debido al veto y que son conscientes de que ellas sí que las han estudiado. "Que nos copien todo lo que quieran, porque nosotros vamos un paso por delante. Algún día las pasaremos", valoró. "Yo no sé si será ahora, es un poco temprano para hablar. De hecho, ya han mejorado muchísimo, ¿no? Si las ganamos ahora, pues te juro que me tiro en paracaídas, si es necesario desde Marte. Quiero que el equipo vea a Rusia no como 'fan' sino que vamos a aprender cómo las ganaremos. Vamos a observarlas y vamos a por ellas. Y no quiere decir que las ganemos ahora, quizás sí si fallan, pero vamos a por ellas en los Juegos Olímpicos", aseguró Fuentes.

Con ese fin, Fuentes afirmó que este año han subido bastante la dificultad a algunas de las coreografías que fue explicando y desgranando a medida que se iban poniendo en práctica. Durante el 'show', Iris Tió y Dennis González, "considerados por muchos como uno de los mejores dúos mixtos de la historia", según recordó Fuentes, presentaron también su coreografía y permitieron al público elegir el final de su coreografía del 'Babe I'm gonna leave you' de LED Zeppelin. Tras la exhibición, las nadadoras recibieron el aplauso y aliento del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena.

Coreografías con mensaje

'La locura' es el nombre con el que han bautizado la coreografía del equipo libre. Disruptiva, moderna y eléctrica, Fuentes aprovechó el descanso que tuvieron que hacer las nadadoras a mitad de la coreografía para recordar lo "extremadamente duro" que es este deporte. "Los corazones llegan a 180-200 pulsaciones mientras hay que aguantar la respiración. La sensación es casi de parálisis muscular", explicó y desveló que de las tres acrobacias que pueden realizar en la rutina este año han optado por crear de cero las tres. “Hay tres acrobacias que podemos elegir de entre las que están marcadas o inventar nuevas. Hemos hecho nuevas las tres”, afirmó.

Antes del plato fuerte, la exhibición de la rutina acrobática, Iris Tió presentó su 'performance' sobre la melodía de 'Hymne à l'amour' de Celine Dion. Por último, el plato fuerte de la exhibición vino con las acrobacias del equipo a rimto de 'Abracadabra' de Lady Gaga, para reivindicar, según ha remarcado Fuentes, "la libertad en el amor y todas las formas de amar".