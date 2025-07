Una heroica Alemania resiste en inferioridad ante Francia y será la rival de España en semifinales

A veces es difícil no rendirse. Cuando todo te viene en contra, estás cansado y parece que más que oportunidades esquivas balas cada minuto que pasa. Alemania se topó con una Francia superior. Con bastante más fútbol y recursos, pero le faltó algo. Porque el fútbol no siempre va del balón o de lo que sabes hacer con él. Este deporte a veces va más allá y Alemania, con una legendaria actuación de la portera Berger (nueve paradas), sacó la garra, se mantuvo en pie pese a jugar con 10 desde el minuto 13 de partido y resistió en una prórroga agotadora. El billete para semifinales fue para ellas, porque a veces no bajar los brazos tiene el premio que se merece.

De inicio, Francia fue superior, haciendo valer su teórico favoritismo sobre el campo. El equipo de Laurent Bonadei empezó mucho mejor el duelo, imponiéndose sin temor ante una Alemania agazapada de inicio. Fue haciéndose cada vez más grande y un error Hendrick desestabilizó a Alemania. La defensa alemana agarró del pelo a Mbouck dentro del área en el centro de un córner. La colegiada no vio nada, pero desde el VAR la avisaron y, tras ver la imagen repetida, terminó expulsándola y señalando la pena máxima. Hendrick se marchó incrédula, aunque la expulsión fue más que merecida tras ese error de juicio. Geyoro no dejó escapar la oportunidad y se plantó en los once metros. Pese a la manopla que sacó Ann-Katrin Berger bajo palos, el balón la superó por potencia y terminó dentro de la portería.

Alemania se quedó congelada. Le costó unos minutos volver en sí tras verse de sopetón por detrás en el marcador, pero resistió. Las alemanas, con una menos, no cedieron espacio y diez minutos más tarde obtuvieron el empate. Tras el saque de un córner, Sjoeke Nüsken la peinó con la parte de arriba de la cabeza, casi de trasquilón, y la puso al fondo de la portería, muy tensa. La grada enloqueció, prácticamente llena de camisetas blancas alemanas.

Con el 1-1 en el marcador, el partido fue un intercambio de golpes. Arriba y abajo, empujones y faltas. Muchas amarillas y el duelo se trabó a más no poder. La poca lucidez futbolística que pudimos ver sobre el verde vino de las botas de Cascarino. La francesa es un auténtico espectáculo y ante Alemania brilló. Tuvo el gol que podía poner por delante en el marcador al equipo de Bonadei, pero terminó anulado por fuera de juego. Como también le pasó a Geyoro minutos después.

Cada tanto anulado de Francia era un soplo de aire fresco para Alemania, que veía cómo cada minuto le faltaban más fuerzas. Revivió y un leve contacto dentro del área le dio alas. Jule Brand protegía el esférico y, en cuanto notó el contacto de Bacha por la espalda, cayó en el área. La colegiada señaló de inmediato la pena máxima, que Sjoeke Nüsken pateó. Pero Peyraud Magnin adivinó el disparo y lo atajó con facilidad.

El partido, pese a los intentos constantes de ambas selecciones, se fue a la prórroga ante el desquicie de las futbolistas. Con una menos, Alemania tenía las de perder. Para su suerte, la espesura era general y Francia no aprovechó apenas su superioridad sobre el césped. Las alemanas aguantaron como jabatas las estocadas del conjunto de Bonadei y minimizaron su peligro. Y los once metros volvieron a decidir un semifinalista en esta Eurocopa.

Y ahí, cuando no había más que determinación, Alemania selló su clasificación. Con una tanda de penaltis exquisita y contundente (5-6) y tras una última parada de Berger de tiro Sombath, la selección alemana firmó su billete a las semifinales donde le esperaba España. Eso si, con una prórroga más en las piernas y un día menos de descanso. Todo terminó saliendo a pedir de boca para el conjunto de Montse Tomé.