Ethan Happ, otra 'patata caliente' para el Valencia Basket

El Valencia Basket sigue perfilando la configuración de la plantilla para la temporada 2025-2026, la primera en el Roig Arena y en la que el club taronja afrontará el reto de estar de nuevo en la máxima competición, la Euroliga. Reforzar el juego interior era una prioridad para Pedro Martínez y el club ha trabajado para hacer realidad los deseos del técnico con incorporaciones de gran nivel como Neal Sako y Yankuba Sima, además de la renovación de Nate Reuvers que seguirá una temporada más vistiendo la camiseta taronja.

Mientras, por lo que respecta al juego interior el club ya comunico la no continuidad de Amida Brimah que deja hueco en la plantilla. En el juego interior ahora las principales dudas son la continuidad o no del ala-pívot Nate Sestina y la de Ethan Happ. El caso de este último es especialmente delicado ya que el pívot con pasaporte macedonio tiene todavía contrato en vigor con el Valencia Basket hasta el 30 de junio de 2026 pero no parece entrar en los planes de Pedro Martínez.

Un año casi 'en blanco'

La trayectoria de Happ en el Valencia Basket ha sido más que aciaga y gris hasta ahora. Llegó a la entidad taronja el verano pasado como fichaje de relumbre para el juego interior pero apenas ha podido demostrar su valía. Ethan Happ (2,08m, Milan (Illinois), 07/05/1996, 29 años) , pívot estadounidense con pasaporte de Macedonia del Norte prácticamente se ha vivido una temporada 2024-2025 'en blanco', sin jugar. Su nombre ha estado en la lista de bajas del equipo desde octubre. Tan sólo un mes después de iniciarse la temporada, el jugador sufría una grave lesión en el pie derecho, una sesamoiditis, de la que no se ha recuperado aún y que recientemente le llevó a pasar por el quirófano.

Desde el 23 de octubre, Happ no volvió a jugar con el Valencia Basket que se vio obligado a reaccionar fichando a Amida Brimah para reforzar el juego interior. Ahora, con un Happ devaluado tras una temporada sin jugar, sin apenas arraigo en la plantilla ni en los esquemas de juego de Pedro Martínez, el club tiene la difícil papeleta de apostar por su continuidad (algo que parece complicado) o intentar 'colocarlo' en otro club, algo que debido a su alta ficha y a las incógnitas que genera su recuperación y su rendimiento, tampoco es fácil.

Llegó hace un año al Valencia Basket

Happ llegó al Valencia Basket procedente del del Dreamland Gran Canaria, con el que la temporada 2023-2024 compaginó la Liga Endesa y la BKT EuroCup con unos números en la temporada de 11,5 puntos con un 65,6% en tiros de dos, 5,5 rebotes, 2 asistencias y 1,3 recuperaciones para 15,1 créditos de valoración de promedio. Desde su llegada a España había destacado en la faceta reboteadora, siendo el máximo reboteador de la ACB en su primera campaña con el Río Breogán, y por su eficacia en la pintura, acabando los dos últimos cursos como el jugador que más canastas de dos ha anotado en la Liga Endesa.

Sin embargo todas esas virtudes han pasado desapercibidas en València. Los problemas empezaron ya en la pretemporada pasada en la que el pívot macedonio padeció un virus que mermó su rendimiento y le impidió adaptarse a su nuevo equipo. Cuando empezó a jugar, llegó la lesión en el pie derecho. En los escasos minutos en los que jugó con el Valencia Basket, Happ ha promediado 1,6 puntos, 1,6, rebotes y 0,0 asistencias, unos pobres guarismos. Uno de los posibles destinos de Happ podría ser el regreso de nuevo al Breogán, previo acuerdo con el Valencia Basket, un equipo en el que dejó un buen recuerdo.

Tras probar distintos tratamientos conservadores a lo largo de toda la temporada, Happ finalmente pedía permiso al club taronja para trasladarse el pasado mes de junio a Estados Unidos y ser operado allí por un médico de su confianza. La lesión que sufre le producía una inflamación en un hueso del pie derecho que le impedía entrenarse y jugar con normalidad. El jugador continúa en Estados Unidos su recuperación pendiente de su futuro y de saber si regresará o no a València para la próxima temporada.