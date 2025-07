Vicente Iborra: "El Levante de Primera tiene que construirse desde atrás, ser fuerte y rocoso"

-Se estrena como segundo entrenador del Levante UD, ¿ cuál es su expectativa para esta campaña que empieza, como se la plantea? ¿también como un reto personal? porque es diferente afrontar una nueva temporada como jugador, lógicamente, que como parte del equipo técnico...

-En el cuerpo técnico obviamente es otra parcela diferente pero la afronto con la idea de de aprender y de aportar todo lo que pueda y ayudar tanto al cuerpo técnico como a los jugadores. Trabajando en el día a día, en aspectos grupales, aspectos individuales... y sobre todo, a nivel personal, tratar de aprender desde una perspectiva que no conozco, que no conocía. Y bueno, y a nivel de de equipo, de grupo, pues seguir ayudando.

-¿Siente si no nervios, una mayor responsabilidad? Porque en 19 años de carrera profesional es una faceta nueva, su primera pretemporada como segundo entrenador, ...

-Lo que me ocupa en este momento es aprender. Aprender cosas que desconocía y que estoy aprendiendo. Y lo que quiero es hacer las cosas bien. Pero bueno, creo que que tengo esa predisposición, ese interés de aprender cuanto antes todo, de ayudar y creo que lo estoy haciendo.

-¿Y el míster qué faceta le ha encargado? ¿qué faceta de trabajo concreto le ha encomendado? ¿le ha pedido que trabaje desde el punto de vista táctico o desde el punto de vista del trabajo grupal ?

-Pues estar en campo, estar encima de los compañeros, ... Preocuparme por lo que les pueda ocurrir. Detectar qué cosas tenemos que tratar de hablar para mejorar y luego, en el aspecto individual, pues sí, analizar comportamientos de los compañeros, hacer vídeos individuales con ellos, charlar con ellos, bueno, preocuparme un poco por esa mejora individual y luego pues estar en el aspecto colectivo, estar trabajando en entrenamientos, en ejercicios, ayudando, dando instrucciones...

-Por tanto, ¿está centrado incluso en un trabajo individual con algún compañero para mejorar ciertos aspectos de su juego?

-Sí, sí, sí, después del entrenamiento pues analizamos partidos, entrenamientos a nivel grupal, a nivel individual, y sí me toca pues cada cierto tiempo tener una charla o un video, mostrarles imágenes para tratar de ayudarles a mejorar.

-Ahora que estamos arrancando la pretemporada y el otro día hubo partido contra el Johor, ya pudimos ver algunas novedades en cuanto al esquema de juego, por ejemplo el equipo jugó con cinco defensas, dos de ellos carrileros. ¿La idea inicial es construir el nuevo Levante UD de Primera División desde la defensa, construir un equipo rocoso y compacto que luego pueda salir muy rápido arriba?

-Yo creo que lo importante es que podamos tener muchos recursos en este sentido. Si podemos manejar varios sistemas mucho mejor, pero sí, sí creemos que tenemos que construirnos desde atrás, ser fuertes y rocosos. A partir de ahí, ser un equipo incómodo. Y sabemos que arriba tenemos gente rápida, gente con calidad también. Pero bueno tenemos que todavía trabajar y ser un equipo lo más completo posible, tanto en defensa como en ataque. Pero sí que es verdad que queremos que sea un equipo muy generoso a la hora de ser fuerte atrás.

-Hasta seis futbolistas ha incorporado ya el equipo, el último de ellos, Jon Ander Olasagasti... hay que poner en valor también la labor de la secretaría técnica y la dirección deportiva que en un mercado tan complicado pues está trabajando de forma discreta pero intensa, ¿no cree?

-Sí, obviamente. Yo creo que hay que poner en valor todo el trabajo del club. Bueno, hay que destacar a la dirección deportiva, al cuerpo técnico, todo lo que se está trabajando, ... porque sabemos de las limitaciones, sabemos que a lo mejor no podemos competir con otros equipos a nivel económico, pero a nivel de trabajo sí que somos muy competitivos. Está demostrado que están viniendo y han venido ya un número importante de jugadores. Y los que faltan por venir. Pero bueno, nadie duda del trabajo del club en todas las áreas. Ahora, cada uno desde nuestra parcela, tenemos que hacer todo lo posible para que los resultados lleguen, que es lo que lo que de verdad importa.

-De todos los futbolistas que ha ido incorporando el Levante UD, ¿cuál cree que puede ser el que más interés del público suscite en la próxima temporada?

-No, nosotros no pensamos en eso. No pensamos a nivel individual. Nosotros, si queremos cumplir el objetivo tenemos que ser un grupo y tenemos que trabajar en grupo. Más allá de que un jugador pueda tener más talento que otro, más allá de que otro pueda ser más rápido que otro, ... Nosotros nos queremos basar en el grupo, en lo colectivo. Obviamente sumar cada uno desde el plano individual pero lo que nos va a dar el objetivo es que seamos un equipo unido.

-¿Cómo está Carlos Álvarez y cómo va a afectar al grupo? ... lo último que hemos leído es que igual estará varias semanas lesionado y quizá no pueda arrancar la temporada.

- Es evidente que no está entrenando, que se está recuperando. Esperemos que lo antes posible. Estamos en pretemporada, puede ocurrir que haya cualquier imprevisto en forma de de molestias, pero ojalá que la evolución sea positiva sobre todo y lo más rápido posible, y que pueda volver con nosotros lo antes posible.

-¿Puede condicionar el sistema su ausencia ?, es un futbolista que acabó muy bien la temporada y con mucho talento...

-Obviamente sabemos del talento de Carlos pero son cosas que nos pueden ocurrir durante la temporada ya no solo con él, sino con otros compañeros. Cuando haya bajas, el resto tiene que estar preparado para cumplir y dar el máximo nivel. En este sentido están todos trabajando muy, muy bien, y bueno, lo que queremos es tenerlos a todos, pero si no, pues tratar de recuperarlos lo antes posible.

-¿Y sobre el míster, sobre Julián Calero cómo lo definiría? ¿Cuáles cree que son sus mejores virtudes o cualidades? -Creo que es un entrenador muy exigente, con unas ideas claras y con unos automatismos claros. Transmite la idea de de seguir trabajando, de seguir mejorando cada día, y sobre todo, como le decía antes, que lo que nos diferencie del resto de equipos sea nuestro grupo y nuestro equipo. Y ante todo, que seamos todos uno y que tengamos solo un objetivo común que es el Levante.

-Y en esa vuelta a Primera División tan ansiada , nos encontramos con que el Levante UD se enfrenta con un calendario muy exigente ya desde el primer momento.En las primeras seis jornadas tienen que jugar con el Barça, luego con el Betis, que es un equipo europeo, y con el Real Madrid, en fin, los primeros partidos y el primer tramo va a ser ya duro, muy duro...

-Sí, está bien, está bien que nos vengan ya rivales así porque cualquier rival en primera división es complicado y está bien que tengamos claro a dónde hemos venido. Nos va a tocar enfrentarnos a todos. Van a ser duros, pero estoy seguro que también nosotros vamos a ser un rival complicado para todos. Y venga el que venga, semana a semana, partido a partido, pues competiremos.

-Hablando de LaLiga, ¿qué equipo cree que es el más favorito a ganarla a priori? ¿O hay un grupo de favoritos? ¿Cuál ve mejor?

-Verá, me preocupa y me ocupa el Levante. A partir de ahí, pues obviamente siempre suelen estar arriba los mismos.Ojalá que que nosotros estemos cumpliendo el objetivo. El resto me dan un poco igual.

- ¿Y el Valencia CF cómo lo ve? ¿Lo ve más cerca de poder jugar Europa o más cerca de luchar para tratar de salvarse del ascenso?

-Ocurre como con el resto de equipos. Pues tengo una temporada buena y puedes estar arriba, y por el contrario, tienes una temporada menos buena y estás abajo. Lo que me importa es el Levante UD. El Valencia no, no lo estoy siguiendo mucho porque me ocupa y me preocupa el trabajo de aquí y y no sé como están el resto de equipos. Todos tienen calidad, todos tienen trabajo, todos son complicados. Pues no sé lo que puede pasar.

-Y de los recién ascendidos también, por ejemplo, el Oviedo también se está reforzando bien en términos generales. A priori va a ser una Liga competida, muy igualada. De mitad tabla hacia atrás se viene una liga muy igualada..., ¿no?

-Sí, obvio. Y de mitad tabla hacia arriba. Al final, un equipo que está en la zona baja juega con uno arriba y no le va a regalar el partido. Y no va a ser fácil la victoria para ninguno de los arriba. Yo diría que, en general, es una liga muy igualada, muy competida. Eso habla del nivel tan alto que se nos exige y de lo mucho que nos tenemos que preparar, y bien, para cumplir el objetivo.

-Y la clave tiene que ser siempre hacerse muy fuertes en casa y que se escapen pocos puntos de Orriols...

-Con ese concepto vamos trabajando. Sería una una baza importante ser un equipo fuerte en casa. Un estadio donde los rivales que vengan, sepan que que no es fácil llevarse puntos. Y nosotros pues bueno, trabajar duro con nuestra gente, que además tienen que ser y van a ser, muy importantes en esta temporada.

-A corto plazo, el objetivo principal del Levante pasa por mantenerse en primera, pero luego a medio plazo la meta tiene que ser estabilizarse en la élite, no ser un equipo ascensor, que suena un poco feo...¿no cree?

- Bueno, ojalá. Es lo que queremos, tener esa estabilidad en primera y que podamos seguir creciendo, que podamos, cada día ser más potentes en todos los niveles del club y es verdad que lo ideal sería tener esa estabilidad. Pero sabemos de la dificultad. Vamos a trabajar todos desde nuestra parcela para que al final el club, que es lo más importante, pues sí, que logre esa estabilidad.

-Personalmente cumplió esa promesa de volver a su club de toda la vida para conseguir el ansiado ascenso, ¿ha visto como ha cambiado la masa social del Levante UD en estos años, la cantidad de gente que hay joven, sobre todo, y cómo se está volcando la ciudad con el Levante?.

-Es cierto que esta tendencia se veía venir. Pese a vivir momentos no tan buenos del club, la masa social no decaía, incluso se iba aumentando el número de abonados. Pero sí que es verdad que al final, en una celebración tan masiva como el ascenso, pues sí que ves más cantidad de gente respecto al anterior ascenso. Había mucha gente joven. Ahora ves mucha gente por la calle con equipaciones, con camisetas del Levante, ... lo cual yo creo que hace tiempo atrás era más complicado y eso te lleva a decir que tenemos un buen presente, pero que seguro que el futuro puede ser todavía mejor y que hay que hacer las cosas bien para que esa gente que se engancha al Levante pues se dé cuenta de que no se equivoca.

-Por último, como uno de los grandes referentes de la afición y un mito de la hinchada de Orriols, ¿qué mensaje les lanza con vistas a la nueva campaña que empieza en pocas semanas?

-Que confíe, que sepa que se está trabajando duro y que el Levante se va a quedar en Primera. Que sepan que tenemos un equipo muy comprometido, que los jugadores están trabajando muy bien, que están con mucha ilusión, con muchas ganas de mejorar y sobre todo de cumplir el objetivo, que es lo que todos queremos y siempre de la mano de ellos. Que sepan que para nosotros son muy importantes. Son lo más importante de este club, que ojalá que les demos las alegrías que merecen y cuando lleguen momentos menos buenos, pues toca estar unidos, seguir adelante y no caernos. Yo creo que es una competición muy larga, muy dura, muy difícil, eh, ... pero que tenemos que ser constantes y vengan como vengan los resultados, seguir todos juntos.