Servides les finals del Mancomunitat Ribera Alta de raspall

El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta de raspall masculí i femení professional 2025 ja té decidits els quatre equips finalistes. Si el dissabte es celebraren les primeres semifinals al trinquet de Càrcer, ahir diumenge el trinquet de Castelló va tancar la ronda amb la disputa de les segones eliminatòries.

El pròxim dimecres, el trinquet de Guadassuar decidirà els equips guanyadors en les dos categories.

En homes, Vicent, Lorja i Momparler s'embutxacaren el seu bitllet per a la final després de superar a Montaner, Seve i Bossio per 25-15 en una emocionant partida. El triomf del trio blau es va basar en l'inici del duel, en el qual sumaren els dos primers jocs i aconseguiren un avantatge que va ser decisiu de cara al tram final.

La dels blaus va ser una victòria coral, ja que tant Vicent en el traure com Lorja i Momparler a l'hora de tancar els quinzes estigueren molt inspirats. Per part dels rojos va destacar especialment l'actuació de Seve, que jugava 'a casa', encara que no va poder completar la vesprada amb un triomf.

Vicent, al traure. / FEDPIVAL

Vicent, Lorja i Momparler s'enfrontaran contra la formació guanyadora de la semifinal del dissabte, Salelles II i Tonet IV (guanyadors davant Vercher, Murcianet i Néstor), el dimecres a partir de les 19:30 hores.

Prèviament, a partir de les 18:30, es jugarà la final femenina, que també va quedar definida ahir. Irene, Natalia i Fanni es van emportar el triomf en una partida també molt renyida davant l'equip d'Ana i Myriam pel mateix resultat de 25-15.

Tot i perdre, les roges començaren fortes i dominadores. Les blaves no van tardar en respondre i prendre avantatge, ja que s'apuntaren 3 jocs seguits, i van saber mantindre distàncies al resultat respecte de la parella.

De fet, el trio, on va destacar Natalia, pogué tancar la partida abans, ja que va disposar de 'val' amb 20-10, però Ana i Myriam capgiraren el marcador i retallaren diferències (20-15).

Natalia va destacar al seu equip. / FEDPIVAL

Al següent joc, l'equip d'Irene no va errar i s'emportà el triomf i la classificació per a la final.

Irene, Natalia i Fanni lluitaran pel títol contra Àngela i Mar, botxines de Vanessa i Júlia el dissabte a Càrcer.

El dijous, al trinquet de Càrcer, es jugaran les partides pel tercer lloc d'aquest Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta 2025. A les 18:30 s'enfrontaran Ana i Myriam contra Vanessa i Júlia, i a continuació ho faran Montaner, Seve i Bossio contra Vercher, Murcianet i Néstor.