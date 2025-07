Carmelo Paniagua: "El hockey patines es el deporte más laureado de España, pero todavía hay que insistir en que se conozca"

El navarro Carmelo Paniagua lleva al frente de la Real Federación Española de Patinaje dos décadas. Un largo período en el que el organismo ha evolucionado y crecido bajo su mandato. Reelegido en 2024 como Presidente, en esta nueva candidatura el gran objetivo sigue siendo hacer crecer la federación, así como adaptarse a los nuevos tiempos y recuperar el público perdido en los últimos años.

Con motivo de la celebración del sorteo de los calendarios de las diferentes ligas nacionales de hockey patines que se celebró en el Auditorio de Prensa Ibérica, Carmelo Paniagua atendió a SPORT Prensa Ibérica para repasar el presente y el futuro de la RFEPatinaje.

Es Presidente de la Federación desde 2005. ¿Cómo ha evolucionado en estas dos décadas la federación?

De una manera brutal. Cuando yo entré a la federación, éramos cuatro deportes y ahora tenemos 12. Nuestro deporte ha evolucionado de una manera tan brutal en el aspecto social y en el aspecto urbano, que ahora tenemos modalidades que hace 20 años era impensable que estuviesen en nuestra federación. Y, sin embargo, están, y están bien situadas, bien tratadas, intentamos dar cariño a todas las disciplinas, a todas las modalidades. Y es cierto que tenemos las típicas, el hockey sobre patines, que es el deporte más laureado de la historia del deporte español; el patinaje artístico, que ahora somos la federación número uno del mundo en patinaje artístico; el hockey en línea, que estamos ganando títulos mundiales también. La velocidad ahora mismo también... En esas cuatro disciplinas que eran las precursoras de todo esto, seguimos manteniendo el nivel. Pero es que ganamos títulos en todas las disciplinas. Esta nueva generación que ha entrado y que nosotros hemos aceptado, con la que hemos trabajado, nos han hecho ser una federación grande.

Reelegido en 2024, después de este largo camino, ¿las metas de esta legislatura cuáles son?

Primero mantener lo que tenemos, que no es fácil. Pero siempre hay que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Y los tiempos que estamos viviendo a nivel deportivo, más o menos se pueden estabilizar en cuanto a mantener el equilibrio de las disciplinas, sus planes de entrenamiento a nivel nacional o a nivel de campeonatos nacionales o de selecciones. Donde ha cambiado estructuralmente es en la comunicación. Necesitamos la comunicación. Necesitamos que nuestra gente y la gente que sigue el ámbito general los deportes, que sigue las redes sociales, sepa de lo que hacemos. Y en esto tenemos que hacer una evolución de comunicación y estamos haciéndola de una manera importante porque si ahora mismo no estamos en esos medios, no existimos. La televisión existe, pero todo el mundo también de la comunicación de la tablet, el móvil... A mí me gusta el papel, pero es que el periódico lo leo en la tablet. Ahora mismo, el reto nuestro es dar a conocer los éxitos que tenemos en todas las modalidades y seguir manteniendo el nivel deportivo que tenemos, que es el número uno del mundo.

Esta edición del sorteo de la Hockey League y de las demás ligas de hockey se celebra precisamente en el Auditorio de Prensa Ibérica. ¿Entra dentro de esa estrategia de llevar el hockey a los medios de comunicación?

Absolutamente. Cuando con Prensa Ibérica y el diario Sport, en este caso a nivel deportivo, hablamos y dije, ¿dónde hacemos el sorteo? Hacemos aquí. Lo hacemos en el diario SPORT porque es una de las formas importantes de expandir y de conocer el hockey sobre patines, que, aunque es el deporte más laureado de la historia del deporte español, todavía hay que insistir en que se vea y que se conozca. Para nosotros es importantísimo este momento, este sorteo aquí, para dar a conocer a los equipos, a nuestra liga y espero que continúe a lo largo de toda la temporada y todo el año.

Centrados en el hockey, que es lo que nos ha traído aquí, ¿cuáles son los objetivos de esta temporada?

A nivel de clubes, me gustaría mucho que se volviese a tener los mejores equipos del mundo. Es complicado porque Portugal ha apostado económicamente en llevarse a nuestros mejores jugadores. Ahora mismo la mejor liga del mundo es la portuguesa, sin ninguna duda. Sin embargo, a nivel de selección española, estos jugadores que están jugando en esa competición vienen con más nivel que la federación portuguesa a la hora de competir a nivel internacional, en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo. Con lo cual, pues me gustaría mantener y aumentar el nivel de nuestros equipos a nivel mundial, a nivel europeo, que fuesen los mejores.

Pero, evidentemente, hay una realidad, que la economía de nuestros clubes no es la misma de la economía de Portugal. Por ejemplo, en Portugal hay cuatro equipos, tres son del Benfica, el Sporting de Lisboa y el Oporto, que tienen equipos de fútbol de élite, y otro es el Oliverense, que es de un multimillonario; nosotros, a nivel de ligas nacionales, tenemos el Barça. El resto son equipos con mucha trayectoria internacional y nacional, con muchos años, pero que quizá el nivel mediático, el nivel económico, no llega a estas magnitudes.

El curso pasado en Champions tuvimos cuatro equipos, el Noia llegó a semifinales. Eso también dice mucho del nivel de la OK Liga...

Sí, el Noia ha llegado a semifinales pero hubo un año que la final europea tuvo cuatro equipos españoles. El año pasado fueron cuatro equipos portugueses, este año ha habido tres portugueses y un español, y espero que el año que viene haya por lo menos dos. Vamos a intentarlo, pero es complicado y a veces también es una lotería todo esto, así que... Pero tenemos una liga muy interesante, competitiva, con equipos muy igualados y cada día se está jugando mejor, más preparados. No es el hockey de antes, es el hockey moderno, hay mucha preparación en muchos aspectos y vamos a disfrutarlo un poco.

Hablabas antes del Barça, que ha sido el gran dominador de la liga en las últimas temporadas, ¿qué necesitan el resto para dar ese salto de calidad y que sea aún más competitiva la liga?

Tener a los mejores jugadores. Tenemos buenos jugadores en muchos equipos, pero es cierto que el Barça tiene a los mejores, y tiene el poder económico para escoger. Luego hay un trabajo detrás, porque no es fácil tener a los mejores jugadores, hay que saberlos llevar, dirigir y motivar. Y tenemos otros equipos que están, el Reus, el Liceo, el Noia, el Igualada, el Calafell... todos tienen su mérito a la hora de mantener su composición y sus equipos en la Ok Liga, pero evidentemente lo que sí está claro es que el Barça en las últimas temporadas ha ganado, pero y en balonmano, ¿qué ocurr?, y ¿en baloncesto? Allí Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja, y vas a Waterpolo y está el Barceloneta... es que en todos los deportes ocurre lo mismo. Es una realidad que tiene el deporte español y que tienen a nivel económico los distintos equipos que pueden hacer de sus equipos algo importante en cuanto a fichajes y a jugadores. Esto en el fútbol también ocurre.

¿Qué pueden aportar los tres recién ascendidos a la OK Liga?

Aportan frescura, aportan generosidad y lo van a pasar muy mal, porque realmente lo que ocurre cada año es que cuando uno sube de categoría de la Liga Plata a la OK Liga, es complicado. Pero es positivo que estos equipos suban y ojalá fuesen de más comunidades autónomas también. Pero bueno, el hockey es un deporte que está muy arraigado en Cataluña y quizá falta en las federaciones autonómicas este punto de apoyo, de mentalidad, de hacer un equipo importante que pueda estar ahí.

¿Y a nivel de seguimiento de público qué faltaría?

Modernización. El hockey es un deporte que ha llenado pistas, yo he visto pabellones abarrotados y ahora es más complicado. También es verdad que hay más variedad. El tema ha cambiado. La juventud está en otros ambientes, los móviles y esta serie de cosas... antes había solamente la competición deportiva que ibas a ver un domingo a la mañana. Ahora los partidos se juegan los viernes, los sábados, etcétera. Ha cambiado, pero sí que es cierto que si supiésemos pillar el punto de atracción moderna que existe ahora mismo con los mecanismos que hay... Yo veo a veces partidos en televisión de otros deportes en América, con la luz, el color, los focos, la emoción, el espectáculo... Quizás eso tenemos que aprender en el hockey. A nivel mundial y europeo, se está haciendo algo. A nivel local, nacional, todo eso vale dinero y los clubes no lo tienen.

También hay una peculiaridad en el hockey sobre patines y es que es un deporte muy autonómico en Cataluña. ¿Por qué? Porque si tú analizas la composición de la OK Liga, excepto cuatro equipos que son de fuera de Cataluña y el Barça que es de Barcelona, pues son de pueblos y viven económicamente de lo que pueden. Entonces si tú vas y les explicas, mira, esto tenemos que hacer, la verdad que encuentras muchísima dificultad. Habría que ver con el sponsor, de qué manera podíamos buscar y ayudar a estos equipos a que esa imagen que tenemos que dar para que este deporte sea más espectacular al público, pues existiese. También es cierto que hubo un bajón de público hace años y ahora está volviendo otra vez un poco, porque es un deporte muy espectacular.

Respecto al hockey femenino, los equipos de la liga española son potentes, líderes a nivel europeo, mundial, ¿qué punto diferencial tienen?

Si yo estoy orgulloso de algo, es de haber creado la Liga Femenina. Cuando yo llegué a la Federación no existía la Liga Femenina, existían partidos de chicas, y yo dije, hay que crear la liga con equipos. Y lo hicimos, saltándonos los reglamentos un poquito, para que hubiese más equipos. Ahora la liga femenina española es la más potente del mundo, sin ninguna duda. Tenemos los mejores equipos del mundo. Se ha trabajado con las chicas de una manera absolutamente brutal de calidad. Y estoy orgullosísimo de esto.

Somos campeones del mundo, campeones de Europa, en todas las categorías. Seguimos manteniendo la importancia de que las chicas practiquen el deporte, y si es posible que sea el nuestro. Y además a ellas les gusta, y por lo tanto vamos a intentar aprovechar eso. Y desde luego no vamos a bajar el pistón. Para nosotros el deporte femenino, en todas las disciplinas, tenemos un 70% de licencias femeninas en general. Somos una de las federaciones que más mujeres tienen en el deporte, en las licencias. Yo tengo 10 miembros en la Junta Directiva y siete son mujeres.