Yankuba Sima: "Soy superambicioso, no me conformo con lo que voy cumpliendo"

De nuevo, Sergio Scariolo ha contado con usted para incluirlo en la lista de 15 preseleccionados para el Eurobasket. ¿Es un premio tras la buena temporada que ha realizado en el Unicaja Málaga?

Estoy muy contento de que cuenten conmigo una vez más. Estoy aquí para mejorar el día a día y ojalá ganarme un puesto en el equipo definitivo. Ese es el objetivo: estar entre los 12 que finalmente irán al Eurobasket.

Antes de esta concentración había sido ya 14 veces internacional con España pero todavía no ha estado en una gran competición como es el Campeonato de Europa. ¿Cree que ya le toca?

Para cada jugador de los que estamos aquí su ilusón es estar en estos grandes torneos. Para mí sería un sueño hecho realidad, competir en un torneo que he visto muchas veces desde pequeño en la tele. Sería un sueño y ojalá se haga realidad. Voy a trabajar para ello.

Cinco jugadores de los quince convocados por Sergio Scariolo (de los que el seleccionador deberá hacer tres descartes) son del Valencia Basket. ¿Esto qué significa para usted?

Habla muy bien del proyecto que tiene el Valencia Basket, un club que está haciendo una apuesta muy fuerte. Ahora tenemos que intentar vivir las máximas experiencias y disfrutarlo al máximo, que el Valencia Basket tenga tanta presencia en la selección creo que es muy bueno para la imagen del club.

Usted viene de vivir una temporada muy buena en Málaga con el Unicaja donde ha sido un jugador importante. ¿Qué le llevó a acepta la oferta del Valencia Basket e iniciar una nueva etapa?

Venía de una etapa muy buena y muy bonita en Málaga pero la verdad es que el proyecto de Valencia Basket es muy ilusionante. Competir en una competición tan atractiva como la Euroliga es algo que me llama mucho la atención y me motiva. Valencia Basket es un equipo que siempre me ha gustado. Me he decantado por la opción de València que creo que era la mejor para mí y la que más me atraía.

¿Qué peso ha tenido en su decisión el hecho de que en el banquillo esté Pedro Martínez?

Conozco a Pedro Martínez de mi etapa en Manresa, había muchos factores que me atraían para unirme a este proyecto de Valencia Basket y, sin duda, el hecho de que lo lidere Pedro, es uno de ellos.

Por sus palabras se deduce que tenía (y supongo que sigue teniendo) una buena sintonía con Pedro Martínez. ¿Es así? ¿Le convenció personalmente para fichar por Valencia Basket?

Tengo muy buen recuerdo de Pedro, vivimos una muy buena etapa en Manresa, donde conseguimos grandes cosas con un club humilde. Es el entrenador que me dio a conocer y me hizo mejorar muchísimo. Estoy muy contento de poder continuar mi carrera ahora junto a él. Me llamó y estuvimos hablando, me dijo lo que el equipo necesita de mí, hablamos de lo que yo puedo aportar. Tengo muchas ganas de empezar. Primero, obviamente afrontar el Eurobasket pero cuando acabe, estoy deseando unirme al Valencia Basket y empezar a trabajar.

¿Qué le ha pedido Pedro? ¿Cuál será su aportación al Valencia Basket?

Creo que puedo aportar intensidad, energía y, ahora también, un poco de experiencia porque ya llevo siete años en la Liga ACB disputando partidos ya de peso y con responsabilidad. Creo que puedo aportar energía al equipo cuando más lo necesita, poco a poco he ido añadiendo cosas a mi juego. Soy un jugador que lo voy a dar todo por mi equipo.

Llega a Valencia Basket después de vivir una gran temporada en el Unicaja con el que ha conquistado cuatro títulos: Copa Intercontinental, Supercopa Endesa, Copa del Rey y Basketball Champions League. El listón está muy alto ¿Cree que en València lo puede superar?

Siempre hay que ser superambicioso. No me conformo con con lo que voy cumpliendo. Estoy muy contento y orgulloso con todo lo que he conseguido hasta ahora pero llego al Valencia Basket para eso, para ayudar y aportar al equipo, y soñar con lo máximo. Hay que ser ambicioso, es lo primero para lograr grandes cosas. Vengo a València con la intención de seguir creciendo y ojalá poder seguir en esta buena dinámica y ganar títulos con el Valencia Basket.

El Valencia Basket estrenará esta temporada su nuevo pabellón, el Roig Arena, y hay mucha ilusión en la afición. De hecho, se ha batido el récord histórico de abonados con 10.800. ¿Todo esto supone una motivación extra?

Sí, desde luego, es una motivación ver cómo el club está apostando fuerte y también la afición. Ha habido récord de abonados, eso significa que apoyan al equipo, que tienen ganas de vernos y ahora nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para darles muchas alegrías, demostrarles lucha, sacrificio y entrega para corresponder a esa confianza que tienen en nosotros. Estoy deseando jugar en el Roig Arena, que es un pabellón espectacular ante toda la afición taronja. Creo que va a ser algo muy especial.