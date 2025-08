Zorío denuncia la lentitud de la Agencia Antifraude en investigar "el pelotazo" de Lim frente a otros casos

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, denunció este sábado la "sorprendente lentitud" de la Agencia Valenciana Antifraude en investigar a la alcaldesa de Valencia "por concederle el pelotazo urbanístico de Peter Lim de manera ilegal".

El exvicepresidente lo hizo a través de un comunicado donde criticó "la preocupante oscuridad" tras la denuncia en enero de este año a la alcaldesa y a 28 concejales "que aprobaron de forma presuntamente ilegal el pelotazo de Peter Lim en el último pleno del mes de julio de 2024".

La Agencia Valenciana Antifraude ha informado a Miguel Zorío que su denuncia está en fase de análisis, lo que supone, en teoría, que ha sido admitida a trámite, tras los 30 días que prevé la ley en estos casos. Pero la Agencia "se ha negado reiteradamente a informar por escrito al denunciante de dicha admisión a trámite, como le obliga la ley 11/2016", denuncia Marea Vcf.

El núcleo de la denuncia presentada por Miguel Zorío es determinar la nulidad del acuerdo "y posible prevaricación" adoptado por la alcaldesa de València y 28 concejales más, en el pleno municipal de julio de 2024, en el que se aprueban las fichas urbanísticas presentadas del Valencia CF (relacionadas con el Nuevo y Viejo Mestalla).

La moción aprobada en el pleno -denuncian- se hace en contra del informe del letrado municipal (que consta en la denuncia) y que fue el mismo informe "en base al cual la Alcaldesa de Valencia impidió aprobar una moción idéntica en el pleno de mayo de ese mismo año".

Según Zorío, en este informe el letrado municipal, Manuel Latorre avisó a la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, "que si se votaba la moción que intentaba legalizar el pelotazo urbanístico de Peter Lim con el nuevo Mestalla, los concejales cometerían un claro delito de prevaricación, lo que conlleva una responsabilidad personal y patrimonial de los ediles".

Moción del Ayuntamiento de València

Tras la lectura de ese informe, la moción no fue votada en mayo, aunque si lo fue en el pleno de julio, impulsada por la propia Alcaldesa y apoyada por PP, PSOE y Compromís.

En dicho informe, Latorre afirmaba textualmente que "consideramos que la propuesta de acuerdo contenida en este punto tercero de la moción es contraria a derecho, y ello por las razones que pasamos a exponer a continuación: la licencia de edificación es un acto declarativo de derechos (tendente a remover los obstáculos que se oponen al libre ejercicio de un derecho que preexistía en el patrimonio del solicitante) y eminentemente reglado (no sujeto a criterios de oportunidad). Y es por ello que analizada la normativa vigente valenciana en materia de urbanismo, en el texto reembolsado de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP) no encontramos norma alguna que faculte a la administración municipal para exigir al peticionario de una licencia de edificación en suelo urbano una fianza por el valor total de las obras, por lo que tal exigencia carece de cobertura jurídica en la normativa urbanística vigente. ello, no existe norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia, y no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el VCF, SAD con el Ayuntamiento de València, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE".

Además, Latorre establece que "la inclusión en la Modificación del Plan ATE de la exigencia de una fianza por el valor total de las obras, como sine qua non para la obtención de la licencia para la conclusión de la construcción del nuevo estadio,a nuestro juicio haría incurrir a este instrumento de planeamiento en causa de nulidad de pleno (...) estaría vulnerando las leyes, con manifiesta infracción de los principios de legalidad y jerarquía normativa".

También denunció que tomar una decisión a sabiendas de su ilegalidad es un presunto caso de prevaricación, y el pleno conoció de antemano el dictamen del secretario, que no ha rectificado (ni podría hacerlo, salvo que pierda su objetividad jurídica), ni presentó antes de la votación de julio otro dictamen distinto. El la denuncia también enumera las innumerables malas prácticas cometidas en los últimos meses, aunque lo que solicita que se analice es lo descrito con anterioridad. Para ello Zorío acompañó las dos mociones (pleno de mayo y julio) y el dictamen del letrado.

Documentación oficial

Zorío dice además que, según ha podido saber (no por la Agencia) “la Agencia Antifraude envío hace más de cuatro meses, un escrito oficial a la Alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y a su secretario municipal, Manuel Latorre, instándole a que le remitieran la documentación oficial relativa a la denuncia: dictamen del propio letrado municipal, acta del pleno de mayo y julio,…; y hasta este momento no ha recibido ni un solo papel, en una clara estrategia de dilatar la investigación que afecta a la propia alcaldesa y a 28 concejales del pleno municipal”.

El portavoz de Marea Valencianista insiste en que "tomar una decisión a sabiendas de su ilegalidad es un presunto caso de prevaricación, y el pleno conocía de antemano el dictamen del secretario, que no ha rectificado (ni podría hacerlo, salvo que pierda su objetividad jurídica)".

En el comunicado de Marea Valencianista también se critican muchas malas prácticas cometidas en los últimos meses, presuntamente a favor de este "pelotazo urbanístico" de Peter Lim por parte de los grupos políticos del ayuntamiento de València.