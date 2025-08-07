España quiere recuperar la confianza frente a Chequia

La selección española de Baloncesto afronta hoy ante la República Checa (21:00 h. Teledeporte) en el Pabellón Martín Carpena de Málaga el segundo amistoso de preparación para el próximo Eurobasket que se celebrará en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 2025. La bautizada como Gira Imperium Nostrum no empezaba con buen pie el pasado martes ya que los de Sergio Scariolo caían contra pronóstico frente a Portugal por 74-76. Este jueves, en el mismo escenario, el Martín Carpena, la selección tratará de ‘lavar su imagen’ y lograr una victoria ante los checos que les dé confianza y sobre todo que permita corregir algunos de los errores vistos en el partido ante los lusos en el que España se hundió en un pésimo último cuarto.

Los cinco ‘taronja’

El partido ante la República Checa es también un nuevo test para los 14 hombres de los que dispone Sergio Scariolo tras la salida de la concentración de Eli John Ndiaye, que dejaba el equipo por problemas en un hombro. Así, serán sólo dos los descartes que deba hacer el seleccionador para elegir a los 12 jugadores que disputarán finalmente en Eurobasket. Entre los que están luchando por un puesto están los cinco internacionales del Valencia Basket: Josep Puerto, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui y Yankuba Sima. Especialmente importante es el partido de este jueves para el capitán taronja Josep Puerto, que fue descartado por Scariolo y que, por tanto, no jugó ante Portugal. Habrá que esperar a poco antes del partido para conocer si esta vez Puerto sí se viste de corto para disputar el partido.

Al contrario que Puerto, sí tuvieron minutos para demostrar su calidad ante Portugal los otro cuatro jugadores taronja convocados por Scariolo: Jaime Pradilla aportó 9 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 11 puntos de valoración personal; Yankuba Sima anotó 3 puntos y capturó 1 rebote; Xabi López-Arostegui anotó 9 puntos y capturó un rebote; mientras, Sergio de Larrea anotó 6 puntos, capturó 2 rebotes, dio 3 asistencias y logró 10 de valoración personal.

A priori la República Checa es un rival accesible para la selección española aunque los checos cuentan con jugadores de nivel como el base del Barça Tomas Satoransky. La República Checa también debutaba con derrota en Málaga el pasado martes, ante la selección española B que comparte preparación y concentración con la selección A. El equipo que dirige Jaume Ponsarnau superó a los checos por 80-75. La España A y la España B intercambian este jueves los rivales y, por tanto, el equipo B se medirá a Portugal (18:00 horas) y el A, a la República Checa (21:00 h.).

¿Por qué no jugó Puerto?

El Valencia Basket cuenta con cinco jugadores en la concentración de la selección absoluta, pero solo cuatro de ellos tuvieron minutos en el primer partido de preparación para el Eurobasket, ya que Josep Puerto no entró en la lista de Sergio Scariolo para el partido ante Portugal. Una ausencia que llamó la atención al estar solo anunciada la baja de Eli John Ndiaye por lesión, pero que nada tiene que ver con algún problema físico del capitán taronja.

De hecho, tal y como ha podido confirmar Superdeporte, se trató exclusivamente de una decisión técnica del seleccionador, quien prefirió contar con 13 jugadores en la rotación, entre ellos los también taronja Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Yankuba Sima, todos ellos con protagonismo pese a no salir en el quinteto inicial.

El de Almussafes, que suma tres internacionalidades, estará disponible para el partido de este jueves ante la República Checa en el Palacio Martín Carpena, en el que será el segundo encuentro amistoso de la semana, antes del Eurobasket. Cabe recordar que los cinco taronja luchan aún por entrar en la lista definitiva de Scariolo, ya que aún deberá hacer dos descartes tras la marcha de Ndiaye.