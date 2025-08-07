El Europeo sub-20, nuevo reto para los atletas del Proyecto FER

Del 7 al 10 de agosto los mejores atletas sub-20 del continente se dan cita en el Campeonato de Europa a que se celebra en la localidad de Tampere, en Finlandia. Rafa Mahiques (jabalina), Arwen Martínez (100), Mara Rolli (1.500), Nadia Soto (3.000 metros obstáculos), Claudia Ventura (10.000 metros marcha), Naida Calonge (triple salto), Andrea Sales (martillo), Ariadna Montalbán (4x100), Helio Marco (400), Dani Monfort y Joan Querol (10.000 metros marcha), Martí Torregrossa (3.000 metros obstáculos), Íker Moreno (400 metros vallas), Sergio Callado (800 metros) y Álex López (longitud) será los 15 representantes de la Fedederación de Atletismo de la Comunitat Valenciana y, entre ellos, habrá una nutrida representación de atletas del Proyecto FER.

El atletismo, uno de los deportes más representados en el Proyecto FER (Foment d’Esportistes Amb Reptes) impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, contará con seis atletas en la gran cita de Finlandia.

Daniel Monfort Moreno será una de las bazas españolas en los 10.000 de marcha. Nadia Soto debuta en su primer Europeo sub-20 tras la medalla de bronce lograda en el Campeonato de Europa sub-18 del pasado año en los 2.000 m obstáculos. Álex López Hernández se dispone a afrontar en salto de longitud la primera gran competición internacional de su carrera. Iker Moreno Morata competirá, por su parte, en decatlón. Andrea Sales Vallés, lanzadora de martillo abrió 2025 con una plusmarca personal inferior a los 61 metros y tratará de continuar con su progresión. Y, por último, Martí Torregrosa competirá en los 3000 metros obstáculos.