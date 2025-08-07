El Roig Arena ya luce pista con los colores del Valencia Basket

El Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia que impulsa Juan Roig y que acogerá los partidos de los primeros equipos masculino y femenino del Valencia Basket, ha montado este jueves la pista de baloncesto con los colores de la entidad 'taronja' para ir perfilando los detalles de la última fase de su construcción.

Concretamente, el Roig Arena tiene una superficie de 47.000 m² y una capacidad para 15.600 espectadores en los partidos de baloncesto y hasta 20.000 en conciertos. Acogerá los duelos del Valencia Basket femenino, en la Liga Femenina Endesa y la Euroliga Femenina, y del Valencia Basket masculino, en la Liga Endesa y la Euroliga.

Este jueves se ha realizado por primera vez el montaje de su pista en modo baloncesto. Todo para preparar el estreno, con el primer partido oficial del club siendo el viernes 3 de octubre, con la visita de la Virtus Bologia italiana en la Euroliga masculina.

El jueves 29 de julio, el Roig Arena realizó su primera prueba operativa organizando un evento interno al que acudieron 10.000 personas. El público pudo replicar lo que será una jornada de evento en el Roig Arena utilizando el aparcamiento, entrando al recinto a través del control de acceso, consumiendo comida y bebida en la zona de restauración (en El Mercat y Ultramarinos Roig) y asistiendo, tanto en grada como en pista, a una actuación musical.

El Valencia Basket ultima ya algunos de los espacios que usará habitualmente en el Roig Arena como su futuro museo, de la tienda oficial, de la sala de video y de la sala de prensa de su nueva casa. Así que tras casi cuatro décadas en la Fonteta, el club 'taronja' se trasladará este verano al Roig Arena.

Inauguración

El recinto multiusos ultima su puesta a punto para lo que será su primer concierto el 6 de septiembre, un homenaje a Nino Bravo con una veintena de artistas, entre los que estarán David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Chambao, Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revólver, Pitingo, Eva Ferri o Juanjo Bona y que interpretarán las canciones del legendario cantante valenciano, con una orquesta en directo.

Levante-EMV

280 millones de euros

El Roig Arena será el gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.

De esta forma, Juan Roig y Hortensia Herrero mediante su patrimonio personal, buscan irradiar la cultura del esfuerzo en los diferentes ámbitos: deportivo (Valencia Basket Club, L’Alquería del Basket y Fundación Trinidad Alfonso), cultura y arte (Fundación Hortensia Herrero), formación y emprendimiento (Marina de Empresas) y entretenimiento (Roig Arena).