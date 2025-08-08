Pilota
El diumenge s’estrena el I Open de Galotxa a Foios
Es similar a l’Open de frontó, on els clubs poden reforçar-se amb un pilotari professionalnComença el diumenge i la gran final serà el 30 d’agost a Montserrat
FEDPIVAl
Este diumenge el carrer de pilota de Foios acull una partida molt especial. Serà la primera vegada que es dispute el nou Open de galotxa Trofeu Diputació de València 2025. S’estrena este nou torneig a la localitat de l’Horta Nord, que acollirà la primera semifinal. Hi participaran quatre equips: el Club de Pilota Valenciana (CPV) Foios, el CPV Montserrat, el CPV Quart de les Valls i el CPV Faura. La partida inaugural serà entre els foiers i els montserraters este diumenge, dia 10 d’agost, a partir de les 18 hores.
Els de Foios tractaran de donar la sorpresa i fer valdre el factor ‘canxa’ formant amb Moro, Conillet, Adrián López i Juanma. Enfront estarà el CPV Montserrat, que a banda dels ja habituals Javi Campos, Rafa Añó i Carlos Salmerón, tindran l’ajuda del número u i company del club i de poble, Marc Gimeno.
L’altra semifinal serà el dimecres, dia 13 d’agost (18.30 hores), al carrer de pilota de Faura, equip que també actuarà com a local. Els faurers comptaran en l’equip amb el rest professional Salva Palau i també amb Hèctor II, Llopis i Christian Sanchis. Pel que fa al seu contrincant, el CPV Quart de les Valls, recent campió del Trofeu El Corte Inglés, formarà amb Óscar, Herrera i Berbis acompanyats d’un pilotari professional, Nacho, un dels millors mitgers en l’actualitat.
Els guanyadors de les semifinals es trobaran en la gran final, que tindrà lloc el dia 30 d’agost al carrer de pilota de Montserrat a les 18.30 hores. Allà es resoldrà el primer campió d’este innovador torneig, que pretén donar-li importància i visibilitat a la galotxa, modalitat amateur, que s’apropa així al món professional. n
