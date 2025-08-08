El Valencia negocia con el Villarreal por Danjuma
El club ya ha contactado con la entidad grogueta y con el jugador. La operación está en marcha. Es el perfil mixto de extremo-delantero que pide Corberán
Andrés García
El Valencia CF se lanza a por el fichaje de Arnaut Danjuma. El futbolista del Villarreal es uno de los objetivos prioritarios del club para reforzar el ataque esta temporada 25/26 'Marca' ha adelantado este viernes que el club había sondeado al entorno del jugador y que el nombre del futbolista amarillo estaba encima de la mesa. SUPER puede confirmar que las negociaciones ya están en marcha. El Valencia ya ha abierto conversaciones con el Villarreal y ha contactado directamente con el futbolista. La operación Danjuma está en marcha.
Según ha podido saber este periódico, el jugador encaja en el perfil mixto de delantero-extremo que quería Carlos Corberán. El jugador groguet finaliza su contrato el 30 de junio de 2026 y solo le queda una temporada de vinculación con el Villarreal. El Valencia quiere aprovechar este escenario y firmar al jugador en unas condiciones ventajosas. Corberán confía en explotar su potencial después de sus cesiones al Girona, Tottenham y Everton.
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Susto en València: roban un reloj de 110.000 euros a Calatrava... y lo recupera en minutos
- Voracidad inmobiliaria: Casi la mitad de las viviendas de Valencia se vende en menos de un mes
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- Alboraia explota por el cierre de playas: 'No podemos ser quien se coma el problema
- Visit València confirma la caída del turismo en la capital
- Primer día de ola de calor en Valencia: Estos son los municipios que han superado los 40ºC
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto