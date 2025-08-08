El Valencia negocia con el Villarreal por Danjuma

El Valencia CF se lanza a por el fichaje de Arnaut Danjuma. El futbolista del Villarreal es uno de los objetivos prioritarios del club para reforzar el ataque esta temporada 25/26 'Marca' ha adelantado este viernes que el club había sondeado al entorno del jugador y que el nombre del futbolista amarillo estaba encima de la mesa. SUPER puede confirmar que las negociaciones ya están en marcha. El Valencia ya ha abierto conversaciones con el Villarreal y ha contactado directamente con el futbolista. La operación Danjuma está en marcha.

Según ha podido saber este periódico, el jugador encaja en el perfil mixto de delantero-extremo que quería Carlos Corberán. El jugador groguet finaliza su contrato el 30 de junio de 2026 y solo le queda una temporada de vinculación con el Villarreal. El Valencia quiere aprovechar este escenario y firmar al jugador en unas condiciones ventajosas. Corberán confía en explotar su potencial después de sus cesiones al Girona, Tottenham y Everton.