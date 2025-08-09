Julián Alvarez, Griezmann y el contragolpe letal del Atlético

Ya sólo queda una semana para la vuelta a la competición del Atlético de Madrid, que prosiguió su avance en esta pretemporada con una victoria más práctica que brillante contra el Newcastle, decidida al contragolpe en el segundo tiempo, con los goles de Julián Alvarez y Antoine Griezmann y las asistencias de Álex Baena y Alexander Sorloth, concentradas en 13 minutos, del 50 al 63 de juego en St. James' Park (0-2).

Del reencuentro goleador de 'La Araña', con el primer pase de gol de Baena, aún en el recorrido de alcanzar todo su esplendor en este Atlético, al impacto a toda velocidad de la entrada al terreno de juego de Sorloth y Griezmann, ambos suplentes, conectados y reivindicados en el 0-2, con el pase del noruego y el fino gol del francés.

Al Atlético le sienta bien el contraataque. También la presión arriba. No sólo expresa ambición, sino que despierta sus mejores cualidades. Una recuperación rápida, una transición aún más veloz, menos contemplación con el balón. Tiene recursos y futbolistas ideales, cuando Julián Alvarez, cuya conducción representa un vértigo imponente, es la referencia arriba, como este sábado al inicio, o cuando entran al terreno futbolistas como Sorloth y Griezmann, al principio en el banquillo.

No sólo son ellos. Para eso ha fichado a Baena, al lado de ‘La Araña’ en el ataque en los dos últimos amistosos. Un futbolista de afilado y profundo pase, cuya destreza debe ser el salto ofensivo del Atlético en el decimocuarto proyecto de la era Diego Simeone. Aún no se le ha visto del todo. Aún está en proceso. Hoy dio el pase del 0-1.

También ha incorporado a Thiago Almada, con visión y manejo de la pelota, demasiado intermitente aún en el juego del Atlético. Actuó como interior izquierdo y contribuyó de manera crucial en el contragolpe del 0-1. Necesita más participación. Cuestión de tiempo. Igualmente, el equipo espera a Giacomo Raspadori, con el que ya lo tiene todo acordado para su traspaso desde el Nápoles. Otro recurso más para el ataque. También tiene la velocidad de Giuliano, la energía de Gallagher… Todo está en rodaje.

Porque todavía le falta constancia, aún necesita trabajo, afinar todos esos mecanismos, sentir la determinación absoluta en llevar a cabo tal presión, como en aquellos tiempos pasados del Vicente Calderón. Fue una destreza esencial en el recorrido de los primeros años de Simeone hacia la élite. Y debe serlo de nuevo, tras unos últimos tiempos de indefinición. Implica riesgos, sí, pero abre posibilidades.

Cuanto más arriba se apropió de la posesión este sábado, cuantos más pasos adelante dieron en ese sentido Cardoso, Hancko o Le Normand, de atrás hacia adelante, más dañino se presentó para su oponente, por más que el Newcastle también fuera capaz de sobrepasar las líneas del Atlético. Es un equipo de Champions, el quinto clasificado de la última ‘Premier’ y con jugadores de nivel. Inquietó también al Atlético, sobre todo cuando Elanga se batió en el duelo individual con Ruggeri, ante un embrollo.

Las mejores opciones del Atlético en el primer tiempo fueron por el otro lado. Por la banda derecha, con Marcos Llorente, Conor Gallagher y Giuliano Simeone, concretó las aceleraciones y las ocasiones más visibles entonces. Nada del otro mundo. A Giuliano le faltó tino. En un pase primero y en un remate después, cuando se quedó angulado frente a Pope sin compañeros ni rivales a su alrededor. Su derechazo fue defectuoso.

Ni siquiera forzó la parada del guardameta del Newcastle, con nueva competencia esta campaña con el fichaje a Aaron Ramsdale. En el equipo inglés aún no juega Isak, dentro del conflicto con su club. El Liverpool es un destino atractivo que sigue en el horizonte. Su reemplazo circunstancial, Anthony Gordon, sufrió una lesión muscular en el tramo final. Otro problema para Eddie Howe. No ha ganado en esta pretemporada.

Cuando el Atlético no logró activar su presión, cuando debió dar pasos atrás y esperar en su campo al Newcastle, intuyó más problemas… Y los sintió desde la media hora de enfrentamiento: Oblak se interpuso a una falta directa de Trippier, campeón de Liga con el conjunto rojiblanco en 2020-21, y respiró aliviado ante sendos cabezazos de Joelinton. Inmóvil, el portero observó cómo se iban fuera. Tres sustos. Tres avisos.

Hubo uno más, el cuarto, a las manos del guardameta, entre una defensa ya sobrepasada. Desde el minuto 30, el Atlético recibió demasiados centros laterales, permitió excesivos remates en el área, se descubrió vulnerable, expuesto a la efectividad del media punta local. Dudas de Ruggeri, Hancko, Le Normand… Pero también de Cardoso, menos preciso en todos los sentidos, más exigido, sin el control.

Medida como está la acumulación de minutos, Simeone sostuvo el once hasta la hora del duelo, a la espera de un momento de inspiración propio o debilidad de su adversario. Combinados los dos factores, el contragolpe del Atlético fue decisivo. Un córner a favor del Newcastle derivó en el 0-1. Un rechace, oportuno Gallagher, clarividente Almada para lanzar a la carrera a Julián Alvarez, el equipo rojiblanco activó una respuesta definitiva finalizada por el argentino a pase de Álex Baena. Su primera asistencia para un nuevo gol de ‘La Araña’. Y para la victoria. Aún era el minuto 50.

El gol cambió el encuentro. El Atlético se sintió más seguro, menos apurado, antes de la transformación total del once, como ya ocurrió ante el Rayo pero al revés: entraron Musso; Molina, Pubill, Lenglet, Galán; Carlos Martín, Koke, Taufik, Jano Monserrate; Sorloth y Griezmann, con un efecto inmediato en el choque y en el marcador.

Tanto el delantero noruego como el francés también pueden ser titulares en este Atlético. No hay mejor demostración que el gol entre los dos a los tres minutos de irrumpir en el terreno de juego. Sorloth la manejó, solitario, al borde del otro área, a la espera de Griezmann, al que lanzó hacia el remate sutil, con el exterior, fuera del alcance de Pope. El 0-2. Su segundo tanto en esta pretemporada. Hay competencia.