Ouviña prepara su vuelta al trabajo en L’Alqueria

La pretemporada del Valencia Basket femenino inicia la cuenta atrás, con la vista puesta en el lunes 18 de agosto. Una fecha en la que se podrán ver ya las nuevas incorporaciones taronja y en la que arrancará una temporada ilusionante en la que quiere ser también protagonista Cristina Ouviña.

La aragonesa, de hecho, ha sido la primera en dejarse ver por la L’Alqueria del Basket (ya con una de las nuevas camisetas de hummel) para someterse a los primeros tests físicos de la pretemporada, aunque en su caso desde una perspectiva diferente, ya que no podrá estar aún al ritmo de sus compañeras de inicio tras casi un año alejada de las pistas por su embarazo y después de haber dado a luz a principios de junio.

Ouviña tuvo que hacer una pausa en su carrera a finales de septiembre de 2024 al anunciar que iba a ser mamá y aunque sabe que aún deberá esperar a poder competir al mismo ritmo que sus compañeras, ha empezado a trabajar ya en solitario para ir dando pasos en su recuperación. Su implicación con el proyecto taronja es máxima y aunque será difícil que pueda estar en los cinco amistosos de pretemporada a incluso en la Supercopa que se disputará a finales de septiembre, espera avanzar camino para cuando pueda estar disponible para Rubén Burgos.

Un año más de contrato

El club anunció el pasado 20 de mayo que ampliaba la vinculación de la jugadora hasta junio de 2026 tras no haberse ejercido la cláusula de salida que existía en el contrato, en una muestra de confianza en la jugadora de cara a una temporada en la que aspiran a luchar por todos los títulos: Liga Femenina Endesa, Euroliga, Copa de la Reina y Supercopa.

La aragonesa compartirá responsabilidad en la dirección de juego con Leticia Romero y con la internacional montenegrina Marija Lekovic, una de las incorporaciones para la próxima temporada.

Primer amistoso

El grupo dispondrá de dos semanas y media de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos de pretemporada. El primer amistoso será el miércoles 3 de septiembre con el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona frente a Joventut Badalona a las 20h.