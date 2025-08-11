Querol y Monfort firman un doblete histórico para la marcha valenciana

El atletismo valenciano vivió ayer una jornada histórica en los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en Tampere (Finlandia) con el doblete protagonizado por Joan Querol y Daniel Monfort en la pruebade los 10 kilómetros marcha. El oro y la victoria fue para Joan Querol, que se proclamó campeón de Europa con un tiempo de 39:10.04 que, además, supone un nuevo récord en la competición; por su parte, Daniel Monfort, atleta del Proyecto FER y del CA Playas de Castellón, redondeó una jornada gloriosa con la tercera posibión y la medalla de bronce. El otro representante español, Miguel Espinosa, fue cuarto.

El valenciano Joan Querol, de 18 años, rebajó la mejor marca de la historia del campeonato, fijada en 2005 por el ruso Andréi Ruzavin (39:28.45) y encabezó un doble podio español, lo que supuso un estreno en grande para la delegación española en la última jornada de la cita finlandesa.

Con estos resultados, España suma ya nueve medallas en los campeonatos y queda empatada con Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el medallero.