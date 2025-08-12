“Quien quiera ir a Miami lo hará gratis”

El Villarreal CF-FC Barcelona que se disputará en Miami el fin de semana del 20 de diciembre está trayendo mucha cola dentro del fútbol español. La sensación de que se está exportando un producto que merece ser consumido por los aficionados del territorio local abunda entre los aficionados amarillos y los culés, que empiezan a hacerse a la idea de que, si quieren ver en directo dicho partido, tendrán que coger un vuelo y cruzar el Atlántico para presenciarlo.

Sin embargo, Fernando Roig, presidente del Villarreal, no solo defiende la maniobra de LaLiga, al considerar que es una estrategia de mercado óptima e interesante, sino que traslada el mensaje de que ningún abonado se quedará atrás ni se verá perjudicado independientemente de su decisión. Socio amarillo que quiera asistir al evento lo hará de manera gratuita. Y quien desestime la opción, independientemente de la circunstancia, se verá igualmente recompensado con un descuento en su abono.

“Los aficionados tendrán unas molestias, pero vamos a adelantar dos medidas fundamentales: socio que quiera ir a Miami, irá a Miami gratis. Y el que no, tendrá un descuento importante del 20 por cien de su abono. Todos serán compensados. Todo el dinero que cobremos se reinvertirá en los aficionados”, aseguró Fernando Roig en rueda de prensa, mientras se mostró de acuerdo con la decisión de exportar un encuentro de LaLiga a territorio estadounidense.

“Es una opción que se está barajando. Es una idea de LaLiga desde hace mucho tiempo. Ya se intentó hace 4-5 años. Estados Unidos será sede del próximo Mundial y se celebró el Mundial de Clubes, por lo que es una grandísima posibilidad. Históricamente seríamos el primer equipo de LaLiga en jugar fuera. El bien del fútbol, del Villarreal y de LaLiga es fundamental. La marca Villarreal va a estar muy reconocida. Vamos a seguir siendo pioneros”, dijo.