Las renuncias de Xabi Alonso

Xabi Alonso logró llevar al Bayer Leverkusen a conseguir un doblete histórico en Alemania con una idea muy definida de juego. Encontró una plantilla y un club perfectos para diseñar un libro de estilo que impresionó al fútbol europeo. El mismo, que a la larga, le ha llevado a fichar por el Real Madrid, un salto de nivel para el que ha tenido que renunciar a varios de los aspectos que le encumbraron en territorio germano. El más definitorio, la defensa de tres, que será, en el inicio de Liga, un recurso y no una necesidad de partida.

Huijsen-Militao vs. una defensa de cinco

Tanto en el amistoso a puerta cerrada contra el Leganés, como en el oficial frente al Tirol, Xabi Alonso optó por dos centrales. Su pareja de cabecera va a ser la conformada por Huijsen y Militao. Dos defensas con buen pie, uno de los requisitos para ser un fijo en el once del tolosarra. El internacional español ha pasado por delante de todos los centrales que ya tenía en plantilla el vasco. A su lado tendrá al brasileño, con experiencia en la alta competición, a pesar del calvario sufrido en las dos últimas temporadas a causa de las roturas de cruzado.

Xabi Alonso ensayó con la defensa de tres en el Mundial de Clubes. Lo hizo desde el segundo partido, contra Pachuca, cuando dispuso a Rüdiger junto a Huijsen y Tchouaméni. Sin embargo, no quiere sacrificar al francés, uno de sus pilares esta temporada. Prefiere que sea un jugador que se inserte entre los dos de atrás para reforzar la salida de balón y el control. La imposibilidad de tener a tres hombres en el centro, un dibujo que sí asomó en la segunda mitad contra el Tirol, viene dada también por la falta de confianza más allá del eje Huijsen-Militao.

Asencio es un jugador que tendrá pocos minutos con el Madrid salvo descalabro del resto. Fue el último en entrar en el partido de Austria y su mal desempeño en el Mundial de Clubes tiró por tierra el trabajo que hizo la temporada anterior. Rüdiger ha dado muestras en sus últimos encuentros de no estar en un nivel óptimo para ser titular. A los problemas físicos que arrastra en su rodilla se ha unido la falta de rigor táctico que inquieta a un meticuloso Xabi Alonso, quien también ha renunciado a Alaba como central, dándole el beneficio de la duda como mediocentro.

Del mediocentro al gol de Rodrygo

La del pivote creativo ha sido la gran renuncia de Xabi Alonso en su primera temporada en el Madrid. El anhelo del vasco era contar con un perfil como el de Zubimendi, con el que había contactado personalmente. Sin embargo, el club blanco nunca llegó a mover ficha por un jugador de la Real Sociedad al que conocía bien el técnico madridista. Un perfil idóneo, que esperó por Xabi Alonso antes de irse al Arsenal, pero que terminó recalando en la Premier por 70 millones, diez más que su cláusula, lo que demuestra el interés múltiple que existía tras su contratación.

Por el momento, Xabi Alonso ha recurrido a un esquema de 4-3-3 donde la salida de balón no es patrimonio exclusivo de un jugador, como sucedía con Kroos. Ante la imposibilidad de dotarse de un mediocentro específico para estas tareas, el vasco ha optado por dos centrales con buena salida de balón y un Güler que se mueve desde la derecha hasta el centro para dar sentido al juego del conjunto blanco. Pero sigue necesitando a su lado una figura como la de Tchouaméni o Valverde que le proteja en los duelos, a pesar de que ha ganado musculatura en los últimos tiempos.

Otra de las renuncias temporales que ha asumido Xabi Alonso es la de Vinicius. El brasileño se mantiene inamovible en el flanco izquierdo y será el derecho el que salga a subasta en cada partido. Brahim arrancó como titular en Austria. Fue reemplazado por Rodrygo, que volvió a sonreír con un gol que le permite aferrarse al Madrid. Fue su primer tanto desde febrero. Le bastó media hora para una resurrección en la que recibió un abrazo colectivo de sus compañeros mientras Xabi Alonso se llevaba la mano a la barbilla en la banda.

Sabe el vasco que las conversaciones pendientes que ha mantenido con jugadores con los que en principio no contaba tendrán que reformularse ante el bloqueo que se ha producido en la 'operación salida' del conjunto blanco, del que, como sucede en la mayoría de clubes de élite, nadie quiere irse. O al menos no a cualquier precio. Ceballos, Alaba o el propio Rodrygo son las distintas caras de un proceso que el Madrid solo ha resuelto con la marcha de canteranos y veteranos como Modric o Lucas Vázquez, pero sin una gran venta de por medio.