Felip Bens vuelve con ‘Bombeja Agustinet’
El periodista retoma mañana sábado en Levante-EMV su sección semanal sobre la actualidad de Levante UD
El periodista, escritor e historiador del Levante UD Felip Bens (1969) vuelve mañana a las páginas de Levante-EMV con ‘Bombeja Agustinet’, la sección semanal que inició en enero de 2014, tras nacer en Superdeporte, y donde se convirtió en la referencia periodística del levantinismo tras la desaparición de Salvador Regües y su mítica columna ‘Granotes’.
Bens que se describe como “aspirante a navegante y a escritor, y fill del Cabanyal”, es autor de ‘Levante UD: El libro del ascenso’ (2004), de la magna ‘Historia del Llevant UD’ (2009–2011), coescrita con el redactor de Levante-EMV, José Luis García Nieves, y ‘1909. 115 años a contracorrent’ (2024), también con García Nieves.
Bens ha desarrollado una amplia producción literaria, tanto en narrativa como en no-ficción, donde destaca ‘El cas Forlati’ (2012; reedición en 2015), ‘Toronto: L’exili de Larry Forlati’ (2022), ‘València al mar’ (2016) o ‘Dones e altri’ (2018).
Bens siempre recuerda que el Levante UD es un club motor de fidelización porque “no tenemos títulos, pero tenemos identidad”.
