Felip Bens vuelve con ‘Bombeja Agustinet’

El periodista retoma mañana sábado en Levante-EMV su sección semanal sobre la actualidad de Levante UD

Felip Bens.

Felip Bens. / ED

Felip Bens

El periodista, escritor e historiador del Levante UD Felip Bens (1969) vuelve mañana a las páginas de Levante-EMV con ‘Bombeja Agustinet’, la sección semanal que inició en enero de 2014, tras nacer en Superdeporte, y donde se convirtió en la referencia periodística del levantinismo tras la desaparición de Salvador Regües y su mítica columna ‘Granotes’.

Bens que se describe como “aspirante a navegante y a escritor, y fill del Cabanyal”, es autor de ‘Levante UD: El libro del ascenso’ (2004), de la magna ‘Historia del Llevant UD’ (2009–2011), coescrita con el redactor de Levante-EMV, José Luis García Nieves, y ‘1909. 115 años a contracorrent’ (2024), también con García Nieves.

Bens ha desarrollado una amplia producción literaria, tanto en narrativa como en no-ficción, donde destaca ‘El cas Forlati’ (2012; reedición en 2015), ‘Toronto: L’exili de Larry Forlati’ (2022), ‘València al mar’ (2016) o ‘Dones e altri’ (2018).

Bens siempre recuerda que el Levante UD es un club motor de fidelización porque “no tenemos títulos, pero tenemos identidad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents