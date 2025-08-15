Paco Lloret ficha por Levante-EMV

Francisco Lloret Jerez, más conocido como Paco Lloret (1960) y con más de 40 años de experiencia en medios, inicia mañana sus colaboraciones en Levante-EMV, periódico donde ya fue articulista. Lloret publicará todos los sábados ‘El álbum de Paco Lloret’ una sección donde repasa retazos de la historia del Valencia CF, con las efemérides del club y los protagonistas de leyenda de la entidad blanquinegra, con el toque personal del periodista que mejor conoce la historia del equipo de Mestalla.

Los lunes, Paco Lloret, opinará sobre la actualidad del Valencia en su sección ‘Contratiempo’, donde analizará la situación deportiva y social del club, que desde la llegada de Peter Lim ha sufrido una degradación competitiva y la crítica mayoritaria de la afición valencianista.

Además de ‘El álbum de Paco Lloret’, los sábados; y ‘A contratiempo’, los lunes, a partir de septiembre Lloret estrenará un videoblog en la página digital de Levante-EMV donde comentará la actualidad deportiva, lo que significa la vuelta semanal a la pantalla del periodista audiovisual más destacado de la Comunitat Valenciana.

Paco Lloret realizó sus primeras colaboraciones en prensa en los años ochenta en el desaparecido Diario de Valencia, el inicio de una carrera que pronto se diversificaría en distintos formatos, primero en Antena 3 Radio y luego en Canal 9. Su trayectoria en RTVV (Radio y Televisión Valenciana) comenzó un 9 de septiembre de 1989, cuando Canal 9 todavía emitía en pruebas, en un programa especial en la previa de un Castellón-Real Madrid. Fue presentador del programa deportivo Minut a minut desde su fundación de Canal 9.

Lloret llegó a la televisión valenciana de la mano de José Vicente Aleixandre, jefe de Deportes de Levante-EMV durante muchos años, al que siempre reconoció su rigor periodístico. Tras el cierre de Canal 9 y el paso por algunas televisiones locales, fundó CV Radio y Valencia Capital Radio, donde dirige ‘Esports Migdia con Paco Lloret’ de lunes a viernes de 13:05 h a 15:00 h.

También es autor de numerosos libros relacionados con el deporte valenciano, como ‘Rafael Benítez: retrato de un entrenador’; ‘Club de tenis Valencia’; ‘Camp de Mestalla’; ‘Crónica de un desencuentro. Valencia vs Real Madrid’; ‘Mestalla momentos mágicos’; ‘Fútbol y cine. Dos mundos de pasión’; y ‘Bronco y copero’, una colección de relatos históricos del Valencia CF.

De memoria prodigiosa, es capaz de recitar alineaciones del Valencia de los años setenta, Paco Lloret defiende un periodismo deportivo alejado del forofismo pero con referencias, por eso recuerda que el primer partido al que fue con poco más de seis años fue un Valencia-Córdoba (temporada 1966-67) en Mestalla, y como a todos los aficionados saben la primera vez es inigualable.

Felip Bens vuelve con ‘Bombeja Agustinet’

El periodista, escritor e historiador del Levante UD Felip Bens (1969) vuelve mañana a las páginas de Levante-EMV con ‘Bombeja Agustinet’, la sección semanal que inició en enero de 2014, tras nacer en Superdeporte, y donde se convirtió en la referencia periodística del levantinismo tras la desaparición de Salvador Regües y su mítica columna ‘Granotes’.

Felip Bens. / ED

Bens que se describe como “aspirante a navegante y a escritor, y fill del Cabanyal”, es autor de ‘Levante UD: El libro del ascenso’ (2004), de la magna ‘Historia del Llevant UD’ (2009–2011), coescrita con el redactor de Levante-EMV, José Luis García Nieves, y ‘1909. 115 años a contracorrent’ (2024), también con García Nieves.

Bens ha desarrollado una amplia producción literaria, tanto en narrativa como en no-ficción, donde destaca ‘El cas Forlati’ (2012; reedición en 2015), ‘Toronto: L’exili de Larry Forlati’ (2022), ‘València al mar’ (2016) o ‘Dones e altri’ (2018).

Bens siempre recuerda que el Levante UD es un club motor de fidelización porque “no tenemos títulos, pero tenemos identidad”.