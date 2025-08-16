La noche estelar de Solsona en Mestalla

Daniel Solsona le tenía tomada la medida a Arkonada. La noche del 6 de septiembre de 1980 se pudo comprobar. El catalán batió al portero internacional de la Real Sociedad con sendos golazos. Los pañuelos afloraron en una grada entusiasmada. Partido inaugural de Liga. Mestalla a rebosar. El Valencia de Kempes y Morena había desatado la pasión. Ambiente de gala y victoria de ley.

Por primera vez, la Liga se abría con un enfrentamiento en Mestalla ante los donostiarras. Sin embargo, los valencianistas habían alzado con anterioridad el telón del campeonato en cuatro ocasiones en Atotxa, con el balance de dos victorias, un empate y una derrota. El verano de 1980 prometía fuertes emociones. Después de conquistar la Recopa ante el Arsenal, el Valencia había decidido cambiar a Bonhof por Morena. Adiós al centrocampista alemán, bienvenido el goleador uruguayo. En el Trofeo Naranja se dispararon las expectativas. Ante dos rivales de talla como el Vasco de Gama y el Boca Juniors, el conjunto de Pasieguito había ofrecido una imagen convincente.

El duelo ante la Real suponía una dura prueba. En la temporada anterior, los vascos estuvieron a un paso de llevarse el título tras permanecer 32 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. En la Liga 80-81 lo conseguirían con un gol milagroso en el último minuto del último partido. El Valencia se presentaba como un serio aspirante gracias a una plantilla potente y equilibrada. El gol parecía estar asegurado con delanteros de la talla de Kempes, Morena, Felman, Saura y Pablo. En la medular Subirats y Solsona aportaban un enorme caudal de juego ofensivo con Castellanos como contrapeso. La defensa era inamovible: Carrete, Botubot, Arias y Tendillo. En la portería se vivió un momento trascendental: Pereira, el héroe de Heyssel, cedió la titularidad a Sempere. El tercer guardameta en discordia, Manzanedo, no jugó ni un minuto.

El factor Mestalla también influyó con la célebre fiebre del sábado noche a las 10.30. Los valencianistas acumulaban 26 partidos ligueros seguidos sin conocer la derrota como locales. Esa noche sumarían uno más tras imponerse por 3-2. El marcador debió ser más contundente a tenor del juego exhibido por unos y otros. El Valencia se confió en la recta final, cuando el resultado era de 3-0. Los visitantes, en cuyas filas debutó Bakero, maquillaron la diferencia con dos tantos; el primero de Satrústegui, y a continuación de Uralde, en apenas un par de minutos, que enfriaron a un público en estado de éxtasis hasta entonces gracias al juego arrollador de los suyos.

Recorte de prensa de la crónica de la jornada entre el Valencia y la Real Sociedad el 6 de septiembre de 1980 en Mestalla. / Levante-EMV

El marcador lo había inaugurado Daniel Solsona al superarse la media hora de la primera parte. El gol era el premio a la clara superioridad local. Dos años antes, en la campaña 78-79, el duelo entre ambos rivales se resolvió con otro gol del ex –centrocampista de Espanyol cuando faltaban 5 minutos para la conclusión y el marcador todavía no se había alterado. Arkonada había desbaratado todos los intentos del Valencia, pero no pudo evitar el tanto decisivo de Solsona. La historia se iba a duplicar en este ejercicio. Morena, en la noche de su debut oficial, no había faltado a la cita con el gol, y estableció el 2-0 con su prodigioso olfato rematador. Partido encarrilado a los 20 minutos de la segunda mitad. Faltaba la guinda. El juego preciosista de Solsona, con el dorsal 8 a la espalda, culminó con un remate de volea espectacular que representaba la sentencia a falta de un cuarto de hora para el final. Mestalla explotó de júbilo. La belleza del gol dio paso a una celebración fuera de lo común en la grada y sobre el césped.

Arkonada era el mejor portero de la Liga, había sido el titular con la selección española en la reciente Eurocopa de Italia y apuntaba a titular para el Mundial que iba a tener Mestalla como el primer gran escenario en 1982. Aquellos tres goles constituían una proeza. El Valencia presentaba su candidatura al título con un juego arrebatador, de vocación ofensiva, que lo situó en lo más alto de la tabla con 5 victorias y 1 empate en las primeras 7 jornadas del torneo. Entre los triunfos destacó el 0-3 ante el Barça en el Camp Nou y el 2-1 en Mestalla frente al Real Madrid. Después vino la noche negra de Jena y la grave lesión de Mario Kempes.

Sin duda, Daniel Solsona completó aquella noche su mejor actuación en Mestalla. De sus 5 ejercicios en Valencia, aquel fue, de largo, el más completo. El “noi de Cornellà” jugó como titular en 32 de las 34 jornadas y aportó 9 goles. Todo ello explica que el seleccionador español, José Emilio Santamaría, que había sido su entrenador durante varias temporadas cuando dirigía al club de Sarrià, lo convocara para algún amistoso de la selección en la primavera de 1981, aunque, finalmente, no entró en la lista definitiva para el Mundial.