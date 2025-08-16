El Valencia CF se estrena en Liga con un trabajado empate

El Valencia cosechó su primer empate este sábado en el estreno liguero en Mestalla en un partido competido contra una Real Sociedad que batalló desde el pitido inicial y que finalmente acabó firmando las tablas. En un choque con alternativas continuas que por fases pudo saber a poco, los valencianistas se adelantaron gracias a un tanto de Diego López en la segunda parte que, poco después, igualó Take Kubo.

Once sin cambios

En una noche calurosa y pese a tener ya disponibles a los fichados Filip Ugrinic, Baptiste Santamaría y Arnaud Danjunma, Carlos Corberán optaba por repetir de inicio el once que tan bien funcionó en el Trofeu Taronja contra el Torino. La idea del técnico valencianista era acometer una presión sólida desde los primeros instantes, marcando de cerca a unos jugadores donostiarras que se estrenaban a las órdenes de Sergio Francisco.

El choque comenzaba vibrante, con intercambios de ataques en una y otra portería. Era Brais Mendez, pasado el minuto 11, quien probaba primero desde fuera del área a Julen Agirrezabala, que respondía con solvencia. Y solo una intervención crucial de Jose Luis Gayà dos minutos después evitaba que el centrocampista gallego lograra en otra internada poner el 0-1 en el marcador. Aunque el Valencia no se escondía y mediante disparos lejanos como los de el debutante en partido oficial, Dani Raba, y centros desde la banda capitaneada por Gayà, buscaba sus oportunidades.

Los minutos pasaban y las defensas de una y otra área se imponían. En el juego, el partido se movía en fases cortas. En unas la Real Sociedad iba ganando metros poco a poco en el campo mientras el Valencia, más agazapado, buscaba más las contras. Posteriormente, eran los locales los que con un juego más pausado buscaban acechar la portería de Álex Remiro. Sin embargo, con más pelea e imprecisiones que ocasiones, el encuentro acaba yéndose al descanso sin goles.

Segunda parte vibrante

Sin cambios en los equipos daba comienzo la segunda parte. En los primeros compases de la misma, la Real Sociedad se encontraba con una falta en la frontal tras una entrada de Gayà a Take Kubo que el propio futbolista japonés enviaba por encima de la meta valencianista. Un aviso que, como si de una llamada a la batalla final se tratara, hacía entrar al partido en una nueva realidad. Una en la que el Valencia iba a golpear primero. Porque en el minuto 56, Raba ponía un balón con una calidad excelsa al desmarque que tiraba Diego López para que el 'Guajín', mano a mano contra Remiro, pusiera el 1-0 en el marcador.

Poco, no obstante, duró la alegría entre los locales. Porque Kubo, en una jugada individual de fuera hacia dentro, disparaba entre un mar de piernas para batir a Agirrezabala y poner, en el 60', el empate en Mestalla. Comenzaba el correcalles de una a otra área que solo los cambios paralizaban. Danjuma y André Almeida cogían el relevo de Hugo Duro y Raba en los locales, mientras que en las filas donostiarras el sitio de Brais Méndez y Caleta-Car lo ocupaban Aritz y Oskarsson. Justamente, en el primer balón que tocaba, el islandés cruzaba de más un balón que se iba por poco a la derecha del palo izquierdo valencianista. Y, en minuto 72, era Copete quién -forzado- no lograba empujar con acierto un balón que le llegaba medido desde los pies de Javi Guerra.

Sin nuevas ocasiones, comenzaban los últimos diez minutos que tenían en el estreno de Santamaría y el retorno de Guedes al estadio valencianista, esta vez con la camiseta de la Real, sus principales novedades. En el juego, sin embargo, el ritmo de las ocasiones caía. Solo un recién ingresado Ugrinic creaba algo de peligro con un balón que se iba a córner y que, poco después, era contestado por un Guedes que se topaba con una defensa excelente de Jesús Vázquez, que había entrado para sustituir a Gayà. Pero el marcador ya no se movió y el Valencia arranca el nuevo curso con buenas sensaciones y un primer punto en su casillero.