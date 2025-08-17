El Valencia Basket 2025-2026 se pone en marcha: este lunes, primer entrenamiento

Este lunes 18 de agosto, la primera plantilla del Valencia Basket femenino está citada en l'Alqueria del Basket para la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada 2025-2026. Es el primer paso de una temporada repleta de retos para las de Rubén Burgos que lucharán por revalidar el título de campeonas de la Liga F Endesa, además de luchar por lo máximo en la EuroLeague Women, sin olvidar la Supercopa y la Copa de la Reina, dos títulos que también tratará de volver a conquistar.

Caras nuevas y viejas conocidas

En la pista de l'Alqueria, donde se ejercitará el equipo hasta que pueda ya por fin estrenar la pista de entrenamiento del Roig Arena reunirá a caras ya conocidas y otras nuevas. Destaca la incoporación de María Araujo, Marija Lekovic y Tanaya Atkinson. Las tres llegaron a finales de esta semana a València, la última en hacerlo fue Atkinson este domingo 17.

Las tres 'nuevas' se unen ya a las veteranas taronja Kayla Alexander, Alina Iagupova, Raquel Carrera, Leo Fiebich, Queralt Casas , Leticia Romero y Cristina Ouviña que continúan de la pasada temporada. En el caso de Ouviña, el entrenamiento de este lunes será también muy especial ya que la base aragonesa se reincorpora al primer equipo tras una temporada alejada de las canchas debido a su embarazo y posterior nacimiento de su primer hijo. De igual forma, la sesión de este lunes también es importante para dos jóvenes valores del equipo, Awa Fam y Elena Buenavida que tras una temporada jugando fuera de València en calidad de cedidas, vuelven al primer equipo por la puerta grande como jugadoras de la primera plantilla de pleno derecho. Mientras, la escolta Paula Saravia, otra de las novedades, compaginará el primer equipo con la La LF Challenge con el equipo vinculado La Cordà Paterna, al igual que la alero Irene Broncano.

Cinco partidos amistosos

El grupo dispondrá de dos semanas y media de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos de pretemporada. El primero será el miércoles 3 de septiembre con el III Trofeu de Bàsquet Ciutat de Tarragona frente a Joventut Badalona a las 20h. El acceso al Palau d’Esports Catalunya será gratuito y sin reserva para el público interesado.

Una semana después, Valencia Basket viajará a Atenas para disputar un torneo amistoso entre el 11 y el 14 de septiembre. El equipo anfitrión, el Athinaikos Qualco WBC, jugará esta temporada la EuroCup Women y ha realizado una remodelación de su plantilla, a la que ha incorporado entre otras a la extaronja Robin Parks. Y en su preparación organiza un torneo en el que se medirá a tres rivales de EuroLeague Women: el subcampeón Cimsa CBK Mersin, el VBW Gydnia y el Valencia Basket. Las chicas de Rubén Burgos comenzarán su participación ante las polacas el viernes 12 de septiembre a las 17:00 horas, se medirán a las anfitrionas el sábado 13 a las 16:00 horas y tendrán su enfrentamiento ante las turcas programado para las 13:30 horas del domingo 14 de septiembre.

Antes del inicio de la competición oficial, el equipo taronja jugará un último partido en Paterna contra Movistar Estudiantes el domingo 21 de septiembre a las 12:30h. Una semana después, el equipo de Rubén Burgos se estrenará oficialmente en la Supercopa LF Endesa.