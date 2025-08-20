Kameron Taylor y Neal Sako, los primeros fichajes en llegar a València

La pretemporada del Valencia Basket masculino no empezará hasta el próximo lunes 25 de agosto, pero algunos de los nuevos fichajes no han apurado las fechas y ya están en la ciudad, como es el caso de Kameron Taylor y Neal Sako.

El primero de ellos ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud, bajo la supervisión del responsable médico de Valencia Basket, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del Dr. Antonio Giner en la prueba de esfuerzo y la doctora Catheline Lauwers en las pruebas cardiológicas, con resultado satisfactorio.

Unas pruebas que ya superó con éxito Sako poco después de su fichaje a principios del verano, cuando vino ya a València, aunque a pesar de ello, ha querido regresar a València antes de lo previsto para ir adaptándose a la ciudad, al club y conocer al detalle las instalaciones en las que deberá estar al menos las dos próximas temporadas.

Neal Sako se cuelga del aro durante un partido con la selección francesa. / FraBasketball

Cinco jugadores seguros para empezar

Tras estas primeras llegadas de la plantilla masculina, el resto de jugadores disponibles irán aterrizando en València a finales de semana, ya que se espera que el lunes puedan empezar la pretemporada también Omari Moore y Nate Sestina, al margen de un Nate Reuvers que ya habrá terminado sus compromisos con Hungría en el camino al Mundial de 2027.

Eso sí, serán más las ausencias, ya que de momento hay otros nueve jugadores con sus selecciones, aunque alguno podría llegar antes si es cortado antes del Eurobasket o si su selección cae eliminada en el Afrobasket, donde este miércoles juegan Brancou Badio y Matt Costello.

Cinco amistosos

Tras las primeras sesiones de entrenamientos, el equipo taronja abrirá sus cinco compromisos de preparación. El primero llegará ante el UCAM Murcia el domingo 7 de septiembre a las 13:00 horas en la localidad murciana de Yecla. La semana siguiente, Valencia Basket continuará con la tradición de los últimos cursos para medirse al Casademont Zaragoza el miércoles 10 de septiembre a las 18:00 horas para la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela en Teruel. Esa misma semana, el domingo 13 de septiembre, pondrá rumbo a Salou para afrontar un nuevo partido de pretemporada ante Hiopos Lleida a las 18:30 horas.

La penúltima semana de septiembre, el combinado de Pedro Martínez cerrará su pretemporada con un viaje a tierras gallegas para repetir su participación en la décima edición del torneo EncestaRías. El equipo taronja abrirá la competición enfrentándose a Baskonia, en un choque que se jugará el viernes 19 de septiembre a las 18:45 horas. Al día siguiente, se medirá al equipo que haya obtenido el mismo resultado en la otra semifinal, que disputarán el Río Breogán y el Real Madrid. El partido por el tercer y cuarto puesto está programado para las 18:00h y la final del torneo para las 20:30 horas. El primer título se pondrá el juego con la Supercopa, el 27 y 28 de septiembre en Málaga.