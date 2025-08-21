Baloncesto
El Valencia Basket femenino estrena el Roig Arena
Las jugadoras del conjunto ‘taronja’ se ejercitaron por primera vez sobre la pista del nuevo pabellón en el tercer día de pretemporada
R. J.
Las jugadoras de Valencia Basket, junto a su entrenador Rubén Burgos y el resto del cuerpo técnico, tuvieron ayer miércoles el honor de estrenar el Roig Arena, el nuevo pabellón del conjunto taronja, tanto del equipo masculino como del femenino. Fue en la tercera sesión de entrenamiento de la pretemporada 2025/26, que arrancó esta semana marcada por la llegada de las nuevas incorporaciones.
Se trata de la vuelta al trabajo de las vigentes actuales de liga, de momento con algunas ausencias destacadas como Leo Fiebich, Kayla Alexander y Alina Iagupova, que se irán incorporando al grupo en las próximas semanas.
Hasta ahora el equipo se había sometido a las pertinentes pruebas médicas y físicas de un nuevo curso y se había ejercitado en grupo sobre el parqué de l’Alqueria, pero este miércoles ya ha podido disfrutar del nuevo hogar taronja.
De momento, los entrenamientos transcurren con jugadoras del primer equipo y otras de La Cordà de Paterna, equipo vinculado en LF Challenge. A pesar de que se trata de una fase muy inicial de la pretemporada, Rubén Burgos ya destacó el pasado lunes el buen ritmo de trabajo de sus jugadoras y con el paso de las semanas irá a mejor. Tal como ha publicado Levante-EMV, el primer partido de competición nacional que se disputará en el Roig Arena llevará al equipo taronja a recibir al Barça el domingo 5 de octubre en el encuentro de la primera jornada de la acb, dos días después del primer partido oficial en el nuevo recinto que llegará ante la Virtus Bologna el viernes 3 de octubre a las 20,30 horas.
